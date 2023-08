Tragedia Dana Ghia: “Mezzo corpo non c’è più” | Annuncio straziante

Il tragico racconto dell’attrice Dana Ghia: la sua situazione è davvero al limite. Le parole sono strazianti.

Attrice e cantante che ha conosciuto il successo tra gli anni Cinquanta e Sessanta, Dana Ghia vive oggi una situazione drammatica e molto complicata.

Originaria di Milano, classe 1932, la donna ha vissuto momenti di grande successo grazie al suo talento nella musica e alla partecipazione a film del genere western o commedie all’italiana.

Dopo aver lavorato al fianco di registi come Ettore Scola o Silvio Amadio, Dana Ghia ha vissuto un periodo molto difficile che l’ha portata, oggi, ad essere rinchiusa in una casa di cura con mezzo corpo paralizzato.

Dana Ghia, il dramma

Dal 2011, Dana Ghia vive da invalida dopo essersi sottoposta a quello che sembrava essere un semplice intervento di rimozione di un dente. “Andai in ospedale in una clinica della provincia di Trento per un molare ma sbagliarono l’intervento – ha raccontato lei in una intervista per il quotidiano Libero – .Quando tornai a casa cominciai a stare male. Nel frattempo mi avevano fatto l’antinfluenzale benché fossi allergica”. Una serie di episodi di malasanità hanno costretto, quindi, l’attrice che ha fatto parte del celebre film Continuavano a chiamarlo Trinità, a sottoporsi ad ulteriori interventi.

“Il medico di base mi disse di prendere l’antiinfiammatorio. Mi pareva di essere su una barca, faticavo a mettermi dalla posizione supina a quella eretta, la testa girava e diedi la colpa ai denti che avevo fatto togliere – ha aggiunto ancora lei, disperata per la situazione in cui versa oggi – . Mi ricoverarono in ospedale a Trento e da lì mi portarono sedata a Verona dove mi fecero firmare per essere operata, dicevano che se non firmavo rischiavo di morire”. A Trento è stata rioperata al “nervo cranico vestibolo cocleare da un medico che faceva interventi con una nuova tecnica sperimentale” nonostante avesse un trauma facciale. “Il risultato è che sono invalida su mezzo corpo”, ha denunciato lei.

Dana Ghia massacrata dalle operazioni

La malasanità di cui è stata vittima Dana Ghia l’ha resa, oggi, invalida quasi completamente. L’attrice risiede al momento in una casa di riposo in Trentino. “Sono invalida e bloccata su una carrozzina con mezzo corpo che non c’è più. Muovo a fatica la parte sinistra – ha detto – . Non ho nessuno al mondo, a parte una sorella a Milano che è in terapia per un tumore. Se solo ci fosse qualcuno ad aiutarmi”.

Quello che è stata costretta a vivere lo ha definito una “roba schifosa” e, ad oggi, Dana Ghia è stata completamente “massacrata da una serie di operazioni che non dovevano essere fatte”.