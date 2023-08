Barbara D’Urso in caduta libera: “Non abbiamo un’idea…” | Niente tv per lei

Barbara D’Urso verso nuovi progetti lavorativi? Pare che per lei non ci sia molto spazio in televisione: le ultime novità.

L’uscita di scena da Mediaset di Barbara D’Urso continua a fare chiacchierare, soprattutto per i modi con cui Pier Silvio Berlusconi ha deciso di estrometterla da Canale 5.

Dopo aver affidato Pomeriggio Cinque a Myrta Merlino, pare che almeno fino a dicembre 2023 non ci sia spazio per la D’Urso sulle reti di Cologno Monzese.

C’è chi vocifera, tuttavia, che Barbara possa approdare su Discovery ma, anche in questo caso, pare che la possibilità sia remota. Cosa ne sarà, quindi, della conduttrice?

Barbara D’Urso senza lavoro

Come spiegato in una intervista rilasciata a La Repubblica, Barbara D’Urso resta legata a Mediaset con un contratto di esclusiva fino a dicembre 2023. Poi per lei si apriranno nuovi scenari, lontano dalle reti di Cologno Monzese cui è stata legata per oltre un decennio. “Adesso mi godo l’estate e sono anche in vacanza, però ho molti progetti. I prossimi step sono tanti. Perché mi vorrebbero in altri luoghi. – ha fatto sapere la conduttrice durante un evento in Basilicata – . Come dice Valerio Scanu in tutti i luoghi in tutti laghi. Mi rivolgo alle casalinghe, qualcuno ha detto che non esistono, ma ci sono, ed esistono, tranquille che torno, quando meno ve lo aspettate, ma tornerò davvero”.

Barbara D’Urso, quindi, ha promesso di tornare presto in tv, ma al momento non si sa ancora dove. Se qualcuno vociferava di un suo possibile contratto con Discovery ed un programma su La7, le voci sono state messe a tacere direttamente da Laura Carafoli, responsabile dei contenuti e delle produzioni locali di Discovery Warner. Quest’ultima ha palesato il suo interesse per la D’Urso, ma ha specificato che “questa stagione è andata, non abbiamo un’idea, ma mi piacerebbe un domani averci a che fare, è più giovane di chiunque”.

Barbara D’Urso, che fine farà?

Al momento, dunque, nell’orizzonte di Barbara D’Urso pare non ci siano progetti lavorativi a lungo termine. Fino a dicembre prossimo sarà improbabile un suo ritorno in tv, mentre dal 2024 tutto potrebbe essere possibile. Negli ultimi giorni, tuttavia, si è pensato ad una vendetta della conduttrice dopo una foto pubblicata sui social in compagnia di Francesca Fagnani.

La D’Urso potrebbe accettare l’ospitata della giornalista a Belve e raccontare nel salottino di Rai 2 tutti i segreti di Mediaset. La vendetta di Barbara, quindi, potrebbe essere servita fredda. Staremo a vedere cosa succederà…