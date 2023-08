Belen Rodriguez, adesso è tutto chiaro | L’osceno tradimento alla luce del sole

Il tradimento alla luce del sole: così Belen Rodriguez ne parla apertamente e rende finalmente chiara la situazione a tutti.

Belen Rodriguez continua ad essere protagonista del gossip in seguito alla rottura con il marito Stefano De Martino, dal quale si era già allontana anni addietro salvo poi ritornarci insieme.

Tra i due, ad oggi, sembra essere definitivamente concluso il matrimonio e, stando ai primi rumors, sembrava proprio che fosse stata l’argentina a tradire l’ex.

Gli ultimi scoop, però, parlano di una realtà ben diversa: Belen non ha alcun nuovo compagno al suo fianco, mentre Stefano avrebbe molti scheletri nell’armadio…

Belen e Stefano De Martino, chi ha tradito?

Dopo le voci di separazione tra Belen Rodriguez e Stefano De Martino, il settimanale Chi ha pubblicato gli scatti che vedevano l’argentina in atteggiamenti intimi con Elio Lorenzoni. Il direttore di Novella 2000, Alessi, ha però voluto precisare che Belen è “casta come un giglio” e quella con l’imprenditore è soltanto un’amicizia affettuosa. Stefano, invece, pare abbia molte cose da nascondere, ma che non verranno mai a galla perché troppo protetto. “Lui è amato e chi gli sta intorno mai si sognerebbe di stanarlo, lo protegge, lo tutela, mi dicono. Soprattutto se è in Campania, dove è adorato da chiunque”, ha fatto sapere il direttore del rotocalco di cronaca rosa.

Intanto, Fabrizio Corona ha voluto far sentire la sua voce in merito e, forte della lunga amicizia che lo lega alla Rodriguez, ha spifferato: “Stefano ha tradito Belen con una ragazza di 23 anni”. “Stefano l’ha vista per la prima volta in un locale napoletano di un amico in comune, poi l’ha cercata su Instagram fino a quando non si è fatto dare il suo numero di telefono – ha raccontato l’ex re dei paparazzi – […]Così dopo vari commenti di storie Instagram, chat Whatsapp e messaggi subliminali, un invito a cena, passa una bella serata, la porta a casa e fa quello che due giovani ragazzi è normale che facciano”.

Belen svela il tradimento

Ma le parole di Fabrizio Corona hanno un fondamento? A quanto pare sì e a confermare il tradimento – o i ripetuti tradimenti – di Stefano De Martino, è stata proprio Belen. In un recente post Instagram, l’argentina ha condiviso un video che ritrae tantissimi cervi le cui corna, com’è noto, sono spesso usate come emblema del tradimento.

Il popolo del web si è scatenato. “Belen una di noi!”, “Chi tradisce una volta, tradisce sempre”, ha scritto qualcuno, mentre tra i like al post è comparso anche quello di Emma Marrone, storica ex di De Martino che Stefano tradì proprio con la Rodriguez.