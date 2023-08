Maria De Filippi, il feeling speciale con il noto scrittore: “Mai avrei pensato…” | Cosa c’è tra i due

L’impensabile figura le rivolge parole che rivelano un sentimento profondo: viene a galla il legame che li lega in maniera indissolubile.

“La credevo molto distante, eppure…”, l’incredibile rivelazione nei confronti di Maria De Filippi ha lasciato tutti a bocca aperta.

Maria è un nome che equivale ad una garanzia: nel mondo televisivo è probabilmente il personaggio più amato. Conduttrice ed autrice di molti degli show più famosi di Mediaset, la sua missione è sempre stata quella di avvicinare il mondo reale a quello della TV.

Simpatia e spontaneità caratterizzano ogni sua conduzione, rendendola più protagonista dei protagonisti stessi.

E pare proprio che la sua persona non sia apprezzata solamente dagli spettatori, ma anche da alcuni colleghi: una lettera a lei rivolta lascia poco spazio all’immaginazione…

L’incontro fatale su un set molto famoso

A parlare è lo scrittore Roberto Saviano, che in una lettera pubblicata sul settimanale “Oggi” rivela la sua profonda ammirazione nei confronti di Maria De Filippi e del suo operato. I due, figure lontanissime nell’immaginario collettivo, si sono incontrati grazie ad un invito di Maria rivolto a Saviano: gli chiese di presenziare come ospite ad una serata di “Amici”, per leggere un passaggio dell’autore russo Dostoevskij.

Saviano rivela che, nonostante l’abitudine a parlare davanti alle telecamere, l’idea lo aveva agitato molto: non sapeva come rivolgersi ad un pubblico tanto giovane. Fu Maria a consigliarlo in tal senso, proponendogli un approccio assolutamente naturale e ottenendo così uno straordinario successo. L’atteggiamento della conduttrice ha colpito molto Saviano, che ha dichiarato che la sua potenza sta proprio nella capacità di dare al mondo patinato della televisione una spontaneità senza precedenti. Ma ad avvicinarli non è stato solo il lavoro…

Ad unirli non è soltanto la cultura: il trauma comune

Nella lettera rivolta a Maria, Saviano ha infatti sottolineato come lui e la conduttrice condividano un avvenimento tragico: l’essere stati presi di mira dalla mafia. Saviano è da anni nei radar della mafia per le sue inchieste e la propria posizione politica; mentre Maria De Filippi è stata vittima di un attentato terroristico di matrice mafiosa nel 1993, assieme al marito Maurizio Costanzo, da poco deceduto.

“Se il suo attentatore non avesse tentennato nell’innescare l’ordigno, lei sarebbe stata travolta dalla bomba.”, ha scritto. “Quest’episodio credo abbia trasformato Maria. Lei mi ha sempre permesso di parlare di coraggio ai suoi ragazzi e di riconoscere l’impegno della verità come scelta in grado d’esser fatta con il corpo. In fondo raggiungere la propria verità è la motivazione finale che cerca di dare ai suoi ragazzi“.