Stefano e Belen, dopo il tradimento rispunta Emma | La nota cantante l’ha fatto davvero

Un gesto semplice ma efficace ha permesso di riconsiderare tutto: nella storia tormentata tra i due rispunta l’ex, proprio dalla sua parte…

Nuovo episodio nel dramma che sta facendo impazzire gli amanti del gossip: nella “miniserie” Rodriguez-De Martino, arrivata alla sua terza stagione, spunta un nuovo personaggio: Emma Marrone.

Non è particolarmente sorprendente che la cantante sia rimasta coinvolta, data la natura del suo rapporto con Stefano; tuttavia la sua presa di posizione è sconvolgente.

Belen e Stefano non sono nuovi al dramma della rottura, esposta brutalmente sui social e nelle testate di gossip: dal loro incontro nel 2012 i due si sono lasciati già due volte, per poi ritrovarsi.

Questa volta, però, la gravità della situazione sembra essere peggiore del previsto. E ad aggravare la situazione ci si mettono proprio Belen ed Emma, assieme.

Gli ultimi risvolti del dramma Rodriguez-De Martino

Dove eravamo rimasti? Districare la matassa della rottura dell’estate inizia a diventare complesso. Se da un lato abbiamo il menefreghismo assoluto di De Martino, che non ha rilasciato dichiarazioni riguardo le voci di flirt con la conduttrice Alessia Marcuzzi (ipotesi più probabile del break-up definitivo), dall’altro Belen è, come sempre, la protagonista assoluta del dramma.

La showgirl è stata infatti paparazzata con l’imprenditore Elio Lorenzoni ad un compleanno di famiglia, durante cui i due si sarebbero comportati da coppietta intima, addirittura andando via assieme e lasciando Santiago, il figlio di Belen e Stefano, ai nonni. Ma mentre sulla questione iniziano ad arrivare le prime smentite, e nonostante le fotografie che li ritraggono assieme, ecco che Belen prende in mano la situazione e posta un video su Instagram che fa impazzire tutti…

La solidarietà femminile in un like

Il video pubblicato da Belen Rodriguez, privo di una qualsiasi descrizione di accompagnamento, riesce ad essere esplicativo e ironico senza rivelare nulla di concreto, e ha già fatto il giro del web: si tratta di una ripresa su alcuni cervi maschi che, inutile dirlo, nell’immaginario comune sono sinonimo di una “cornificazione”, un tradimento considerato vile e squallido.

E non solo Belen lancia al mondo la propria silenziosa dichiarazione di sfida, ma ecco che a sostenerla arriva Emma. Chi, meglio di lei, può comprendere il cuore spezzato di Belen? Impossibile dimenticare che Stefano De Martino la tradì proprio con Belen. E lei, che nel corso degli anni non le ha mai riservato nessun particolare rancore, ora si espone con un semplice “mi piace” al video che, come il video stesso, è più esplicativo di mille parole.