Myrta Merlino, sapete qual è il suo titolo di studio? La risposta potrebbe sorprendervi

Myrta Merlino è la donna più chiacchierata della nuova stagione di Mediaset: sapete cosa ha studiato prima di approdare in tv?

Giornalista, conduttrice, autrice e scrittrice, Myrta Merlino è una delle donne più popolari della televisione degli ultimi tempi.

Il suo nome, già noto tra gli appassionati del piccolo schermo, è tornato a rimbalzare negli ultimi mesi dopo l’annuncio di Pier Silvio Berlusconi, che l’ha voluta al posto di Barbara D’Urso al timone di Pomeriggio Cinque.

Ideatrice, conduttrice e autrice del programma di approfondimento di La7, L’aria che tira, la Merlino è approdata in Mediaset con un contratto a più zeri. Ma avete idea di cosa abbia studiato prima di sfondare in televisione?

Myrta Merlino, qual è il suo titolo di studi

Originaria di Napoli, nata il 3 maggio del 1969 sotto il segno del Toro, Myrta Merlino è figlia del francesista Giuseppe Merlino e della sinologa e direttrice dell’Istituto Italiano di Cultura di Pechino, Annamaria Palermo. Nata in una famiglia di intellettuali, ha conseguito il diploma presso il liceo classico e ha poi deciso di proseguire gli studi iscrivendosi alla facoltà di Scienze Politiche. Conseguita la laurea con lode con una tesi in Diritto internazionale sulla Carta Comunitaria dei diritti fondamentali dei lavoratori, Myrta Merlino ha ottenuto il suo primo impiego presso la Direzione Generale del Mercato Interno nell’ambito dei Servizi Finanziari per il Consiglio dei Ministri della Comunità Economica Europea.

Ha poi iniziato a lavorare come giornalista per la pagina economica del quotidiano Il Mattino e nel 1995 si è iscritta all’Ordine dei giornalisti italiani. Si è occupata di inchieste per programmi di approfondimento della Rai come Mixer, Italia Maastricht, Energia e Mister Euro. È stata responsabile dell’informazione di Rai Educational, ospite fissa della trasmissione Casa Raiuno, e nel 2009 è approdata a La7 con il programma da lei ideato, scritto e condotto: L’Aria che tira.

Myrta Merlino, il promo di Pomeriggio Cinque

Il suo arrivo a Mediaset per la stagione 2023-2024 ha destato non poche polemiche, soprattutto per la sostituzione improvvisa di Barbara D’Urso al timone di Pomeriggio Cinque. La scelta di Pier Silvio Berlusconi di cambiare il taglio editoriale delle sue reti è stata, dunque, molto chiara e la Merlino ha sottolineato: “Niente gossip, farò cronaca popolare. Credo che la casalinga di Voghera non esista più. Sono donne e madri come me e hanno le mie stesse curiosità e le mie stesse paure”.

Intanto, il primo promo di Pomeriggio Cinque con la Merlino ha già sollevato non poche polemiche da parte di chi ha ritenuto il comportamento avuto nei confronti della D’Urso ingiusto e cattivo.