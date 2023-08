Elisa Isoardi, mai più con un politico: “Mi interessano le persone intelligenti” | L’ex di Salvini a ruota libera

Dichiarazione provocatoria o semplice decisione? Il tono chiarisce tutto. Elisa Isoardi oggi è sola ma felice, e ne parla liberamente.

Elisa Isoardi sta vivendo una seconda adolescenza. Lo rendono evidente alcune sue dichiarazioni recenti, che non sono passate in sordina.

La Isoardi, che si è affacciata al mondo dello spettacolo nei primi anni 2000 in qualità di modella, è oggi una conduttrice affermata con un notevole curriculum in Rai; di recente le è stata affidata la conduzione di “Linea Verde Life“, programma spin-off del più conosciuto “Linea Verde” dove vengono esplorate le realtà dell’agricoltura sostenibile sul territorio nazionale.

Una conduzione di un certo peso sull’ammiraglia Rai, che tuttavia non le grava troppo addosso: Elisa ha di recente dichiarato di star vivendo con molta serenità il proprio lavoro.

A pesare su di lei è invece la situazione sentimentale: non quella presente, “felicemente inesistente”, ma quella passata. In particolare il rapporto con l’ex premier Matteo Salvini, su cui ha avuto molto da dire…

La svolta definitiva: più privacy per lei

Al settimanale “Chi” Elisa ha dichiarato che la situazione da single, infatti, non la disturba affatto: è più serena, e libera di vivere l’indipendenza che mantiene da quando aveva sedici anni e che oggi, a quaranta appena compiuti, le permette di affacciarsi ad una nuova vita. “Diciamo che punto tutto sul lavoro, adesso: la vita sentimentale è una cosa che arriva o non arriva, non puoi avere delle ricette precise“.

Elisa ha poi dichiarato di star riconsiderando la propria relazione coi social. Negli anni della relazione con Matteo Salvini infatti fu oggetto di molti messaggi di odio: “Mostrerò me stessa e il mio lavoro, ma non farò più l’errore di mostrare il mio lato più privato, con i miei affetti. Non nasconderò nulla del mio lavoro. Ma tutto della mia vita affettiva”.

Un’esperienza che non ripeterebbe

Inevitabile, quindi, che la conversazione andasse a parare nell’unica direzione possibile: il rapporto con l’ex premier. Elisa e Matteo Salvini sono stati legati dal 2014 al 2018, poco prima della sua elezione a Ministro dell’Interno per il primo governo Conte. La Isoardi, interrogata sulla questione, ha dichiarato che non è suo interesse riaffacciarsi al mondo politico in senso romantico.

“Meglio di no. Mi interessano comunque le persone intelligenti, non le categorie. Sono in pace con me stessa. Sono qui al mare con amici e tanto amore. Metterci pure un uomo sarebbe tanta roba“, ha dichiarato; una posizione che rivolge alle nuove storie d’amore, più in generale, ma che a molti è risuonata come un’evidente frecciatina nei confronti dell’ex compagno.