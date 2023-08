Grande Fratello, spunta il grande nome per la nuova edizione | È un attore famosissimo

Nel cast del Grande Fratello spunta il nome di un attore famosissimo: così Pier Silvio Berlusconi cambia le sorti del reality show.

Dalla prossima stagione, il Grande Fratello non sarà più ‘vip’, ma mischierà personaggi davvero noti ad altri provenienti dalla strada.

Così Pier Silvio Berlusconi ha deciso di cambiare la linea del reality show che, nell’ultima stagione, è stato considerato eccessivamente trash e volgare.

E, mentre continuano i provini per scegliere i concorrenti popolari, spunta il nome di un attore famosissimo e pronto per varcare la soglia di Cinecittà.

Grande Fratello, spunta il nome del famoso attore

Pier Silvio Berlusconi ha deciso di intervenire in maniera drastica sul Grande Fratello, eliminando da Mediaset tutti i personaggi dei social o i creator di Only Fans. Una ripulita generale attuata dall’amministratore delegato di Cologno Monzese dopo la deriva trash presa da molti dei programmi andati in onda fino alla scorsa stagione. Così, dalla prossima edizione, il reality show di Canale 5 tornerà in onda sempre con Alfonso Signorini, ma coinvolgerà personaggi davvero famosi del mondo dello sport, della musica o dello spettacolo, insieme a persone provenienti dalla strada.

Secondo TvBlog, uno dei concorrenti della prossima edizione del Gf sarà Ninetto Davoli, attore famosissimo che ha avuto modo di lavorare accanto a Pierpaolo Pasolini, Totò, Franco Franchi e Ciccio Ingrassia. Stando a quanto spifferato dal portale che si occupa di tv e spettacolo, sarà proprio lui uno dei concorrenti ufficiali della prossima stagione del reality show di Canale 5. Un nome che sicuramente è in linea con il desiderio di Pier Silvio Berlusconi di dare una nuova linea editoriale alle reti Mediaset.

Chi è Ninetto Davoli

Originario della provincia di Catanzaro, classe 1948, Ninetto Davoli è vissuto a Roma ed è stato scoperto da Pier Paolo Pasolini che, dopo avergli affidato una comparsata nel film Il Vangelo secondo Matteo, lo ha voluto come coprotagonista al fianco di Totò nel film Uccellacci e uccellini e, quache anno dopo, negli episodi La Terra vista dalla Luna (Le streghe) e Che cosa sono le nuvole? (Capriccio all’italiana), insieme a Franco Franchi, Ciccio Ingrassia e Totò.

Ninetto Davoli ha lavorato per tantissimi film per il grande schermo e per la televisione e, nel corso della lunga carriera, ha vinto il Nastro d’argento – Premio alla carriera, e il Ciak d’oro come miglior attore non protagonista per Uno su due. Nel 2020 è stato uno dei concorrenti di Ballando con le stelle, ma è stato eliminato nel corso della terza puntata.