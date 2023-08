Tiberio Timperi, sapete quanto guadagna il presentatore Rai? Stipendio sbalorditivo

Lo stipendio di Tiberio Timperi è davvero sbalorditivo. Scopriamo insieme quanto guadagna il presentatore Rai…

Tiberio Timperi sembra essere uno dei conduttori su cui la Rai intende puntare nei prossimi anni e infatti è probabile che prenda sempre più peso nelle prossime stagioni televisive. Si è affermato come presentatore proprio nella rete pubblica, mostrando la sua professionalità in diversi programmi e format.

Il pubblico è sempre stato attirato dalla sua sincerità spesso spiazzante e dai suoi bellissimi occhi azzurri. Nelle sue trasmissioni ha sempre saputo creare un’atmosfera coinvolgente per il telespettatore.

È entrato in Rai nel 1997 e da quel momento ha mantenuto sempre la sua posizione, tanto che si può dire sia uno dei conduttori più longevi. È noto soprattutto per la trasmissione Mezzogiorno in famiglia. Inoltre, a partire da quest’anno è approdato anche alla conduzione di Uno Mattina Estate insieme a Serena Autieri e a Gigi Marzullo.

Noto per il suo carattere schietto e anche un po’ scorbutico, il conduttore ha spetto avuto qualche problema con i suoi colleghi, come in molti forse ricorderanno. Ad esempio, sembra non avere un ottimo rapporto con Monica Setta, sua collega storica. Sapete quanto guadagna il conduttore? Scopriamolo insieme…

Ecco quanto guadagna Tiberio Timperi

Il longevo Tiberio Timperi non è sicuramente tra i conduttori più pagati della televisione italiana. Prima di tutto i presentatori della rete pubblica sono pagati meno rispetto a quelli Mediaset, come Paolo Bonolis e Gerry Scotti. Inoltre, anche rispetto ad altri conduttori Rai, come Amadeus e Carlo Conti, non ha un cachet paragonabile.

Secondo quanto riportano alcuni giornali il suo salario si aggirerebbe intorno ai 3000 euro netti per ogni singola puntata di Uno Mattina in Famiglia. Le puntate dovrebbero essere circa 70, per cui un cachet niente male per il presentatore.

I rapporti tra Monica Setta e Tiberio Timperi

Tra Tiberio Timperi e Monica Setta i rapporti non sembrano essere proprio buonissimi. Infatti, nel corso di un’intervista la conduttrice ha detto che tra di loro non c’è nessun rapporto di amici. A confermarlo è stato anche il conduttore che ha detto: “La prima cosa è vera, non siamo amici. La seconda no. Ha il numero del mio cellulare, ma le impedisco di chiamarmi. Sono un professionista, lei fa il suo lavoro e io faccio il mio”.

Più di una volta negli anni di lavoro fianco a fianco a Uno Mattina in famiglia si sono scambiati delle frecciatine non proprio velate che il pubblico non ha potuto fare a meno di notare.