Fiorello, la sorpresa finisce malissimo: il comico beccato con un’altra | Tradimento agghiacciante

Tradimento scoperto sul fatto. Una sorpresa finisce malissimo e Fiorello viene beccato mentre si trovava con un’altra…

Fiorello è un dei comici più apprezzati nel panorama televisivo e radiofonico italiano. Per questo motivo ogni volta che fa qualche apparizione in un programma, i suoi ascolti sono sempre da record.

La sua carriera è iniziata molto tempo fa, nei primi anni Novanta, e piano piano la sua popolarità è cresciuta sempre di più, diventando una figura di spicco.

Inoltre, in molti conoscono l’abilità del comico per la battuta estemporanea e non scritta, oltre che per l’imitazione di alcuni personaggi del mondo sia dello spettacolo che della politica.

Anche la sua partecipazione agli ultimi Festival di Sanremo è stata molto apprezzata dai telespettatori che lo aspettano anche per il prossimo anno.

Tradimento agghiacciante di Fiorello

Forse qualcuno lo ricorda, ma quasi 30 anni fa il primo amore di Anna Falchi è stato proprio Rosario Fiorello. I due si sono conosciuti dietro le quinte del Festival di Sanremo, quando Pippi Baudo scelse l’attrice come valletta accanto a lui alla conduzione. Fiorello era lì per un pezzo scritto da lui che doveva recitare sul palco. Da quel momento è iniziata una relaziono che però non è finita nel migliore dei modi.

Anna Falchi ha raccontato: “Io ero giovanissima, gli ho donato completamente me stessa ed ero corrisposta. Conservo tutte le sue lettere, tutti i suoi bigliettini. È stato l’uomo che mi ha amato di più, un grandissimo poeta. Ma per me è stato anche la più grande delusione. Lui è siciliano, molto possessivo, molto geloso. Ma alla fine ho scoperto che chi mal pensa mal fa”.

Fiorello scoperto da Anna Falchi con un’altra donna

La relazione tra Anna Falchi e Fiorello è finita quando lui è stato beccato mentre si trovava a casa con un’altra donna. Secondo il racconto dell’attrice le cose sarebbero andate così: “Un giorno chiesi a Dino Risi la libera uscita dal set, perché era il compleanno di Fiorello. Volevo fargli una sorpresa. Ho preso l’aereo e sono volata a Milano. Avevo le chiavi di casa, sono entrata. E lui stava con un’altra. Ho scoperto all’improvviso che aveva una doppia vita”.

Un duro colpo per Anna Falchi, il cui cuore è stato spezzato in questo modo. Adesso tuttavia i due sembrano aver superato la cosa e avere dei buoni rapporti di amicizia. Inoltre, entrambi sono poi andati avanti con le loro rispettive vite, iniziando nuove storie e mettendo su una famiglia. Anna Falchi ha un nuovo amore, Walter Rodinò.