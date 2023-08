“Il povero Eros era disperato”: Michelle Hunziker, la verità è assurda | Ecco cosa faceva

Michelle Hunziker svela un dettaglio inedito del suo matrimonio con Eros Ramazzotti e racconta: “Era disperato”.

La storia d’amore tra Michelle Hunziker ed Eros Ramazzotti è stata una delle più chiacchierate di sempre.

Lui la conobbe e se ne innamorò perdutamente, mentre lei, ai tempi giovanissima, raggiunse la popolarità in un batter d’occhio.

Poco dopo le nozze nacque la loro prima figlia Aurora, poi il matrimonio è naufragato e, dopo una serie di litigi ed alti e bassi, Eros e Michelle sono riusciti a recuperare un rapporto fatto di affetto e stima.

Michelle Hunziker, la verità su Eros Ramazzotti

Michelle Hunziker è da poco diventata nonna con la nascita di Cesare Augusto, figlio di Aurora Ramazzotti e Goffredo Cerza. L’arrivo del piccolo è stata per lei una gioia immensa e ha riportato a galla tutti i ricordi di quando anche lei, a soli 19 anni, ebbe la figlia Aurora. Ai tempi era innamoratissima e legata a Eros Ramazzotti e, ospite del podcast di Diletta Leotta, Mamma Dilettante, ha svelato alcuni retroscena inediti della sua prima gravidanza.

“Io avrei voluto 10 figli – ha ammesso – . Ho avuto Auri quando avevo 19 anni, ero pronta, l’abbiamo voluta, è stata desiderata. Col fatto che poi ho iniziato subito a lavorare, non ne ho fatto subito uno dopo l’altro”. La Hunziker, tuttavia, ha ammesso che avrebbe tanto desiderato altri bambini. “Ma ti dico, se non fosse andata come è andata, ne avrei 10, la gravidanza di quando avevo 19 anni è stata pazzesca. Ero una matta totale. Andavo a sciare, andavo a cavallo, il povero Eros era disperato”.

Michelle Hunziker, la gioia di essere nonna

Dopo la figlia Aurora, Michelle Hunziker è diventata mamma di Celeste e Sole, nate dal secondo matrimonio con Tomaso Trussardi. Negli ultimi mesi, però, la conduttrice ha provato l’emozione di diventare nonna giovanissima.

Michelle ha avuto modo di assistere al parto della figlia e, a riguardo, ha raccontato: “Adesso è incredibile. È stata un’esperienza che penso di portarmi dietro tutta la vita. Ci sono delle cose nella vita che ti rimarranno per sempre: la nascita di Cesare, il momento in cui è uscito dalla pancia di mia figlia, mi viene da piangere anche adesso – ha spiegato – . E poi vedere anche che la mia Auri è diventata mamma all’istante. Ha visto il suo bebè, lei era pronta mentalmente, ma mi diceva: ‘Ho delle paure? Ce la farò?’”.