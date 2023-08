Michael Cadeddu, ve lo ricordate Ciccio di Un medico in famiglia? Ecco cosa deve fare per vivere

L’attore Michael Cadeddu ha stravolto la sua vita dopo l’esperienza sul set di “Un medico in famiglia”: ecco come vive ora.

Classe ’87, il simpatico attore Michael Cadeddu deve il cognome sardo al padre Pietro, di professione fantino professionista. Nonostante le origini paterne, l’interprete è nato a Milano, e ha vissuto i primi anni della sua vita in famiglia, vezzeggiato anche dalla madre altoatesina Renate.

In età giovanissima ha esordito nel format “Solletico”, in cui prestava il volto al personaggio di Lenticchia, ed ha militato nel programma per bambini fino al 1996.

Due anni più tardi, nel 1998, arriva il casting della vita: Michael Cadeddu è infatti entrato a far parte della squadra della fiction “Un medico in famiglia”, ed ha potuto lavorare spalla a spalla con Lino Banfi, Giulio Scarpati, Claudia Pandolfi, Milena Vukotic e Martina Colombari. Il suo personaggio, ovvero il piccolo Ciccio Martini, ha riscosso il favore del pubblico Rai sin dal suo debutto in concerto con la sorella Eleonora.

In seguito, ha persino condotto lo Zecchino d’Oro 2003 al fianco dello storico Cino Tortorella, Francesco Salvi ed Heather Parisi. Nel 2013, dopo 15 anni di presenza ininterrotta, Michael Cadeddu ha definitivamente abbandonato “Un medico in famiglia”, e si è inventato una nuova carriera lontano dai riflettori. Ecco come vive adesso lo scanzonato interprete meneghino.

La nuova vita di Michael Cadeddu dopo “Un medico in famiglia”

Al termine della sua avventura nella serie-tv targata Rai, Michael Cadeddu ha deciso di congedarsi dal mondo dello spettacolo, ed intrapreso una nuova vita in Germania.

Il giovane ha quindi deciso di seguire le orme paterne, specializzandosi nello sport dell’equitazione, passione che aveva approfondito tra un ciak e l’altro di “Un medico in famiglia”. In una delle ultime stagioni della fiction, infatti, il personaggio di Ciccio Martini aveva sviluppato velleità da fantino, e la commistione tra set e vita reale lo ha convinto a perseguire una carriera in sella ai nobili equini. Al contempo, l’equitazione gli avrebbe permesso di conoscere la cavallerizza non professionista Valentina Stefutti, con cui è convolato a nozze nel giugno del 2016.

Michael Cadeddu ed il legame speciale con Lino Banfi

Nel 2019 Michael Cadeddu ha accettato – in via eccezionale – di tornare in TV per un’ospitata a “Live – Non è la D’Urso”, ed in tale occasione ha manifestato una profonda affezione per i suoi trascorsi sul set della fiction Rai.

Ha infatti rivelato: “La mia vita ora è molto diversa, ma non fraintendetemi: io sono, e resterò per sempre il nipote di Lino Banfi“.