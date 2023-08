“Mara non c’è più”: l’annuncio spiazza tutti | In diretta succede il delirio

“Mara non c’è più”: l’annuncio scatena il caos. Durante la diretta una frase ha sconvolto il pubblico e non solo

Ha sconvolto tutti l’incidente accaduto in diretta, di fronte alle telecamere di Canale 5, e che ha visto coinvolta la conduttrice Mara Venier.

“Zia Mara”, com’è affettuosamente soprannominata dai fan, si è vista costretta a uscire di scena. Al suo seguito l’amica e collega di sempre, Maria De Filippi, che le è subito corsa dietro per verificare la situazione.

Sia dai colleghi che dal pubblico che la segue, Mara è amatissima: è un personaggio alla mano, irriverente ma con garbo, che è difficile disprezzare.

Esistono sempre le eccezioni, tuttavia, e quella ai danni di Mara proviene da un personaggio molto famoso. Il suo addio riguarda proprio una lite avvenuta in studio…

La lite in diretta si è conclusa con un’uscita di scena

La lite in questione è scoppiata su un set televisivo popolarissimo, quello del talent show “Tù Sì Que Vales“; Mara, giudice del talent, si è ritrovata a discutere con il presentatore Teo Mammucari. Mammucari, spesso coinvolto in accesi battibecchi con la Venier, in quell’occasione tirò un po’ troppo la corda raccontanto un aneddoto che lo coinvolgeva in una parodia di “Laura non c’è” del cantante Nek, sostituita con “Mara non c’è“.

Di fronte a questo siparietto, Mara espresse la propria irritazione: “Non è che il pubblico ti ama moltissimo quando continui ad offendermi“, una frase che guadagnò l’applauso del pubblico e la reazione sconvolta degli altri VIP presenti, tra cui Belen Rodriguez. Mara abbandonò lo studio, inseguita da Maria De Filippi, che tentò di far riappacificare i due.

Il rapporto tra Mara e Teo oggi

Nonostante il triste episodio, entrambe le parti hanno in seguito confermato di essere in buoni rapporti. Teo Mammucari è stato persino invitato in “casa” da Mara Venier: mentre era ospite a “Domenica In“, Mara mandò in onda la clip della loro discussione per poterne parlare. “Nonostante tutti ci siamo tanto divertiti“, dichiarò la conduttrice, ricordando che subito dopo la lite tra i due scattò un bacio.

La chimica tra Mara e Teo, per quanto accesa, rimane palpabile: così tanto che, subito dopo aver ricordato la loro litigata, i due si concessero uno scherzo al telefono ai danni di Jerry Calà. Teo Mammucari finse di volerlo reclutare per la conduzione di “Striscia La Notizia”; a far crollare la mascherata una risata di Mara Venier, incontenibile.