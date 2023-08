Cristina Scuccia, l’ex suora scartata in tronco | Non la vogliono più per questo motivo

Dichiarazione shock: scartata all’ultimo minuto a causa di un atteggiamento poco apprezzato. Cos’è accaduto davvero a Cristina?

Cristina Scuccia è stata messa alla porta senza nessun riguardo: dietro alla decisione dell’emittente potrebbe però esserci una motivazione comprensibile.

Cristina è un personaggio ritenuto controverso fin dal suo debutto. Alcuni, infatti, potrebbero non averla riconosciuta nella foto qui sopra: nell’immaginario collettivo indossa ancora l’abito da suora, veste con cui nel 2014 si presentò a “The Voice“, talent show musicale, che avrebbe poi vinto.

Tuttavia Cristina ha rinunciato ai voti ormai da qualche mese, dichiarando con un lungo post su Instagram di aver intrapreso un percorso di terapia per soffrire meno la decisione presa con il favore della famiglia, sia quella privata che quella ecclesiastica.

Oggi, Cristina è completamente lanciata nella sua carriera lavorativa di cantante, e più di recente è stata una dei naufraghi dell’Isola più famosa d’Italia; ma il sogno televisivo, per lei, potrebbe essere finito per sempre.

Una presa di posizione troppo forte

Sono passate alcune settimane da quando era stata confermata la notizia che Cristina Scuccia avrebbe preso parte alla nuovissima edizione di “Tale e Quale Show”, il programma di Rai Uno in onda dal 2012 dove personalità celebri si sfidano ad imitare cantanti famosi, con una trasformazione fisica ed una performance in diretta.

Tuttavia, a poche settimane dalla messa in onda prevista nella seconda metà di Settembre, è arrivata la notizia shock: Cristina è stata esclusa dal programma. E mentre si sollevano le prime voci di corridoio (c’è chi parla di problemi di cachet, chi sostiene che Cristina parteciperà alla prossima edizione del “Grande Fratello VIP”) arriva una conferma dal settimanale “Di Più”: Cristina Scuccia è stata esclusa a causa della sua decisione di non voler imitare personaggi da lei ritenuti troppo trasgressivi. Una decisione in linea con la sua persona, ma che non è stata apprezzata da Rai: nessun favoritismo per lei, e anzi, un pronto benservito e una “riserva” già annunciata.

Sostituita in un attimo, nessun ripensamento

Pare quindi che proprio a causa di queste dichiarazioni Cristina Scuccia non parteciperà all’edizione in arrivo di “Tale e Quale Show”: un’esclusione arrivata di punto in bianco, che ha lasciato tutti sconvolti. Dopo l’esperienza Mediaset pare che il rapporto con Rai, emittente su cui Cristina ha avuto il proprio debutto televisivo, possa essersi raffreddato.

A sostituire Cristina Scuccia sarà la cantautrice, oggi conduttrice ed attivista, Jo Squillo. Dal 22 Settembre sarà una dei partecipanti della nuova edizione del programma al posto dell’ex suora assieme ad un cast d’eccezione: tra gli altri Maria Teresa Ruta e Pamela Prati, oltre ai “fedelissimi” Gabriele Cirilli e Francesco Paolantoni.