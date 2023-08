GF Vip, la malattia non ha lasciato scampo: “Vuoto incolmabile” | Lutto atroce

Bandiera a mezz’asta per il “GF Vip”: l’annuncio dell’ex protagonista spezza il cuore ai followers su Instagram.

Il carrozzone colorato del “GF Vip” comincia a scaldare i motori in attesa del varo della nuova edizione prevista entro la fine di settembre, ed il reality riserverà parecchie sorprese ed innovazioni agli spettatori.

Alfonso Signorini si è dovuto infatti adeguare al severo giro di vite imposto dall’Amministratore delegato di Mediaset Pier Silvio Berlusconi. Stop al trash durante i prime time, ed i concorrenti dovranno moderare toni e contenuti nel rispetto della sensibilità del pubblico.

Nessun angolo social per Giulia Salemi, e nessuno spazio per creators di “Onlyfans” ed influencers. Infine, il cast del reality si presenterà misto, ed annovererà personaggi Vip e Nip in egual misura.

Sebbene l’hype cominci a percorrere gli spettatori, nelle ultime ore una notizia raggelante ha funestato l’umore di molti di essi. L’ex Vippone Gianluca Costantino ha infatti condiviso sui social un doloroso lutto che ha colpito la sua famiglia.

“GF Vip”: dopo il reality, arriva il momento più duro per Gianluca Costantino

Il modello e personal trainer ha partecipato in corsa al “GF Vip 6” in cui si è ricongiunto con lo storico amico Alessandro Basciano. L’esperienza gli ha fruttato rinnovata popolarità, e Gianluca Costantino ha guadagnato numerosi followers sui social, con cui ha condiviso nei mesi alcune frangenti della sua routine e della sua vita lontano dai riflettori.

In un mesto comunicato su Instagram, Gianluca Costantino ha riferito: “Ciao ragazzi, eccomi qui. Torno a parlarvi dopo un lungo periodo di silenzi, so che sono praticamente scomparso ma non avevo voglia di fare nulla. Purtroppo, quando il male entra in casa tua, porta paura, titubanza, timore, e tanta sofferenza. E io ho vissuto questi mesi solo ed esclusivamente dedicandomi alla mia mamma, e cercando di farla stare bene, per quanto fosse possibile. Abbiamo lottato, io e la mia famiglia, fino all’ultimo minuto, sperando che questo minuto non arrivasse mai. E invece il male mi ha portato via la donna più importante della mia vita. Il dolore è stato immenso, il vuoto che ha creato credo che sarà incolmabile, e in questo mese ho riflettuto tanto. Ho capito che di fronte all’impotenza che hai verso certi accadimenti della vita, l’unica cosa che puoi fare per andare avanti è prendere consapevolezza ed accettarli, soffrendo, ed io ce la sto mettendo tutta per trovare la forza per riprendere in mano la mia vita. Volevo ringraziarvi comunque tutti“.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Gianluca Costantino (@gianlucostantino)

La reazione della rete

I followers hanno prevedibilmente manifestato la propria vicinanza a Gianluca Costantino, cercando di portargli un raggio di sole in un momento tanto arduo.

Un commento spicca in particolare, quello della sorella Ilaria: “Una persona come la mamma non poteva che far nascere e crescere due figli come noi. La ringrazierò sempre, perché accanto ho te, la colonna portante della mia vita. Ad majora, ti amo“.