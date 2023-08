Antonino Cannavacciuolo, la sua casa è un’esplosione di bellezza | Un vero e proprio paradiso in terra

La casa dello chef Antonino Cannavacciuolo è un trionfo di classe e design immerso nella natura: ecco dove abita.

L’iconico cuoco Antonino Cannavacciuolo si è costruito negli anni una carriera di tutto rispetto, e rappresenta ad oggi una delle voci più autorevoli nel panorama gastronomico italiano, assieme ai colleghi Carlo Cracco e Massimo Bottura.

Lo chef partenopeo ha guadagnato negli anni ben 7 stelle Michelin, ed ha sancito il successo di programmi come “Cucine da incubo”, “MasterChef Italia” e “Antonino Chef Academy”.

Noto per il suo temperamento burbero, ma bonario, Antonino Cannavacciuolo vanta una vita privata invidiabile: è infatti sposato dal 1999 con Cinzia Primatesta, e dal loro idillio romantico sono nati i due figli della coppia.

Solitamente di stanza nella sua terra natìa, a Napoli, lo chef ha investito anche nella costruzione del suo resort nella località piemontese del Lago d’Orta. Ad un passo dal lussuoso relais, inoltre, Antonino ha riservato per sé e la sua famiglia uno spazioso loft: scopriamone la struttura.

La casa-vacanze di Antonino Cannavacciuolo

Nei momenti di relax, Antonino Cannavacciuolo può fare affidamento su un campo base di tutto rispetto. Il cuoco, infatti, ha costruito la propria residenza privata nei pressi del suo “Laqua by the Lake” resort, un mini villaggio di lusso in cui sorgono anche alcuni ristoranti, beach club ed appartamenti dallo stile minimal-chic.

La struttura si affaccia direttamente sul Lago d’Orta, ed è possibile ammirare lo specchio d’acqua dalla piscina a sfioro in pietra con vista panoramica. A bordo vasca, collocati in direzione del lago, sono schierati alcuni comodi lettini sdraio imbottiti dal sapore vagamente orientale, ed il plateatico esterno gode anche della presenza di numerosi alberi e della cornice delle colline piemontesi. Ogni appartamento gode di un terrazzino privato con annessa Jacuzzi, e di accoglienti poltroncine dalle quali godere di albe e tramonti in coppia. Gli interni trasudano invece un gusto raffinato e sobrio, ma assolutamente lussuoso. Parquet ai pavimenti, ampie vetrate luminose e tendaggi coprenti completano l’illusione di essere ad un passo dal Paradiso… E se ciò non bastasse, a disposizione degli ospiti vi è anche un’area wellness attrezzata!

Antonino Cannavacciuolo e il gesto d’amore per la moglie Cinzia

Lo chef napoletano risulta innamorato follemente della propria città di origine (è nato a Vico Equense) e di tutto l’hinterland campano, ma ha scelto di costruire il proprio relais in Piemonte.

La ragione è una soltanto: la vicinanza ai luoghi di nascita della moglie Cinzia Primatesta. Ha infatti ammesso: “Sicuramente, togliermi da Napoli e farmi cadere a Pettenasco (paese limitrofo con il resort, n.d.r) è segno di tanto, tanto amore… Per una ragazza che si chiamava Cinzia!“.