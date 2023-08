Uomini e Donne, il dramma che spezza il fiato: “Ridotta a 47 kg di malessere…”

Il drammatico racconto di un ex volto di Uomini e Donne: il corpo distrutto da un malessere che ha fatto perdere molto peso.

Il pubblico di Uomini e Donne è sempre molto attivo e continua a seguire via social i protagonisti del dating show di Canale 5 condotto da Maria De Filippi.

È proprio attraverso i profili social che gli ex volti dello show si raccontano e si confrontano con i propri fan svelando, a volte, dettagli inediti del proprio privato.

Nelle ultime ore un famosissimo volto di Uomini e Donne ha condiviso con i follower un momento delicato della propria vita: quando per un malessere mentale è arrivato a pesare 47 chili.

Uomini e Donne, ex tronista racconta il dramma

A voler raccontare quanto accaduto negli ultimi mesi nella sua vita privata è stata la tronista Andrea Nicole Conte, nota per essere stata la prima trans sulla poltrona rossa del dating show di Canale 5. La giovane, che ai tempi della sua partecipazione al programma aveva scelto in modo poco convenzionale Ciprian Aftim, ha vissuto con lui una intensa storia d’amore durata circa un anno. I due, poi, hanno ufficialmente comunicato via social la rottura e Andrea Nicole ha vissuto un momento abbastanza delicato che l’ha portata a perdere molto peso.

Confrontandosi con i follower, però, la ex tronista ha confermato l’ipotesi di un suo fan su un aumento di peso che negli ultimi tempi l’ha resa più morbida e bella. “Diciamo che rispetto all’anno scorso qualche kg in più c’è, ma la differenza è che ero prosciugata di tutto, ridotta a 47 kg di malessere e lacrime”, ha confessato la ex tronista svelando di aver passato un periodo molto difficile della sua vita.

Andrea Nicole Conte, la svolta dopo il periodo buio

“Quest’anno ho deciso di fregarmene completamente, di vivere serenamente il mio corpo e la serenità mentale che sto raggiungendo anche se più morbida – ha aggiunto lei – . Per tornare in forma ho tutta la vita ma deve essere un connubio tra mente e corpo, io mi sto prendendo cura della prima parte per caricare i motori e ripartire ancora più forte di prima”.

Con queste parole, dunque, Andrea Nicole Conte ha confermato il periodo di ripresa e di rinascita dopo un momento buio vissuto mesi addietro. La difficoltà di quel periodo si è riversata tutta sul suo fisico, ridotto a soli 47 chili. Ma adesso è tutto un lontano ricordo.