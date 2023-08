“Lo faccio con lui”: Claudio Amendola confessa l’impensabile | È famosissimo

L’attore capitolino Claudio Amendola confessa la verità ai fan: ecco perché è scomparso dai radar, ora ha un nuovo partner in crime.

L’attore romano Claudio Amendola rappresenta un pilastro per il mondo del cinema italiano, e vanta una nutrita esperienza sulla scene: i suoi esordi in TV risalgono infatti al 1982, all’età di 19 anni.

Ha calcato i set dei più importanti registi italiani, come Carlo Vanzina, Ricky Tognazzi, Vincenzo Salemme e Lamberto Bava, salvo esordire lui stesso dietro alla macchina da presa nel 2014, e firmare il successo al botteghino di alcune pellicole, la più recente “I cassamortari”.

Reduce dall’inflazionata separazione dall’attrice Francesca Neri dopo ben 25 anni di idillio romantico e professionale – nonché la nascita delle figlie Alessia e Giulia -, l’attore si è gettato a capofitto sul lavoro, e si prepara a promuovere l’uscita de “I cassamortari 2”.

Negli ultimi mesi Claudio Amendola ha latitato dai social, e la ragione è presto detta: ha ceduto al corteggiamento di uno dei Big della televisione italiana, e in autunno la strana coppia dovrebbe debuttare con un progetto nuovo di zecca.

La carriera ai fornelli di Claudio Amendola

Il verace interprete ha recentemente inaugurato il suo locale sito nella capitale. Il ristorante “Frezza” si trova nel cuore della città, ed ha lanciato lo slogan “cucina de coccio“, concept che racchiude la romanità dei piatti proposti nel menù.

A tal scopo ha arruolato lo chef Davide Cianetti, specializzato nella preparazione di primi piatti tipici, coda alla vaccinara, fritti (fiori di zucca, supplì e bombe lievitate alla trippa) e l’immancabile pizza scrocchiarella. “Frezza” è diviso in due sale adiacenti da 70/75 metri quadri l’una, e riesce a servire a pieno regime 50 coperti in contemporanea. Le panche in legno e l’ambiente informale ben si sposano con le proposte culinarie semplici e gustose, e si accordano anche al contesto popolare del Campo Marzio. Per Claudio Amendola “Frezza” è il secondo locale inaugurato in suolo laziale: il primo, “Osteria del parco”, sorge nella vicina Valmontone. L’attore ha girato una breve clip nel plateatico di “Frezza”, ed ha annunciato alcune novità salienti ai followers, che lo vedranno accanto a Gerry Scotti nel prossimo autunno.

Claudio Amendola e Gerry Scotti insieme: cosa bolle in pentola

Nel video, Claudio Amendola ha annunciato: “Lo so, scusate il ritardo e scusate l’assenza, però sto lavorando. Sto preparando ‘I cassamortari 2’, sto preparando ‘Il patriarca 2’, forse faccio una cosa con Gerry Scotti a ottobre su Canale 5, ho avuto un po’ da fare…“.

L’attore ha infine concluso: “Però mi dispiace avervi un po’ mollato. Però qui ci siamo, ci siamo sempre. Abbiamo il menù estivo, nonostante la cucina romana d’estate sia un po’ fortina, abbiamo cercato di alleggerire qualche piatto, e insomma, come sempre noi ci siamo, vi aspettiamo. Chiamateci, veniteci a trovare: la sera ci sto abbastanza!“.