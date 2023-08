Stefania Pezzopane, la denuncia è gravissima: “Esseri vomitevoli” | Violenza inaudita

La scioccante situazione che l’ha vista protagonista non l’ha lasciata indifferente: Stefania condanna quanto accaduto con parole durissime.

Ne ha per tutti, ed è dalla parte della ragione: la sentenza del web nei confronti di quanto accaduto a Stefania Pezzopane è unanime.

L’ex deputata ed ex senatrice PD si è ritrovata al centro di una bufera mediatica, vittima di un crimine difficile da gestire, ma di fronte a cui lei non è rimasta indifferente.

Stefania, molto attiva sui social, non è nuova al mondo del gossip: negli ultimi anni è saltata all’occhio della cronaca rosa per la sua relazione con l’ex ballerino e personaggio televisivo Simone Coccia Colaiuta, di 23 anni più giovane di lei.

La differenza d’età, unita alle loro carriere drasticamente separate, è stata protagonista del gossip tanto quanto della loro relazione in sede privata: è infatti la ragione che li ha spinti a lasciarsi.

Stefania e Simone, un rapporto speciale ed equilibrato

Sono passati solo pochi mesi dalla rottura tra Stefania e Simone, che in più sedi hanno voluto spiegare la ragione che li ha spinti ad interrompere la loro relazione: pare che la decisione sia stata presa di comune accordo, dovuta ad impegni di vita che li tenevano separati, e che hanno portato ad un raffreddamento del rapporto.

I due, però, sono rimasti in amicizia: quello che li lega, pur non avendo più connotazioni romantiche, era troppo forte per andare perduto. Ed ecco quindi che sui profili di entrambi sono comparsi moltissimi scatti che li ritraggono assieme a pranzo, o durante una gita fuori porta. Foto normalissime, ma che, specialmente sul profilo di Simone, sono state oggetto di pesantissimi insulti riguardanti l’aspetto fisico di Stefania. Lei però non è rimasta zitta…

La reazione di Stefania Pezzopane agli insulti ricevuti

Solo qualche giorno fa, infatti, l’ex senatrice ha pubblicato una nuova fotografia su Instagram, accompagnata da un lungo post dove condanna tutti gli insulti gratuiti di cui è stata vittima, e in generale il comportamento degli utenti del web che in maniera superficiale ritengono la bellezza una qualità fondamentale: la sua è una condanna totale, senza peli sulla lingua.

“Vi nascondete dietro lo schermo di un cellulare per scrivermi che sono brutta, nana, vecchia,racchia, cessa, che faccio schifo”, ha scritto. “Potete sprecare la vostra vita ad occuparvi della vita degli altri, ma non sarete mai voi a decidere della mia vita e della mia bellezza. Le mie facoltà mentali ed i miei successi non dipendono da quanto io piaccia agli estetisti del web“. Il post, che si chiude con una battuta ironica, è stato acclamato da moltissime persone che hanno visto nella reazione di Stefania una vera e propria rivalsa contro gli hater.