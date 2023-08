Ultim’ora Alba Parietti, la notizia è orribile | Non meritava una fine così

Bassissime speranze e nessuna aspettativa: la conduttrice è in una situazione difficile. Le sue parole: “Non avevo mai lottato tanto…”

La notizia di quanto le sta accadendo ha sconvolto il pubblico: il futuro di Alba Parietti non appare roseo.

La conduttrice torinese si trova infatti ad affrontare quella che potrebbe essere la più grande battaglia personale della sua vita.

Forte di una lunghissima carriera, che la vede già attiva nel mondo televisivo degli anni ottanta, Alba è un personaggio apprezzatissimo sia in TV che sul web.

Ultimamente si è guadagnata una nuova fetta di pubblico, molto giovane e molto controcorrente: tutto merito del suo ultimo sforzo, che l’ha vista affacciarsi su un mondo di cui raramente si discute in televisione…

Uno show mai visto prima: l’avventura di Alba in un mondo nuovo

Si è conclusa da poco l’ultima avventura di Alba Parietti in Rai, dove ha presentato il suo reality show “Non Sono Una Signora“: un programma completamente nuovo che, forte del successo dell’edizione nostrana del talent “Rupaul’s Drag Race”, ha portato in scena un’escursione nel mondo del drag all’italiana: cinque VIP per episodio, tra cui Rocco Siffredi, Francesco Facchinetti e i vincitori Gigi e Ross si sono sfidati nel performare la difficile arte del drag, che prevede una conoscenza approfondita di make-up, moda e capacità di intrattenere il pubblico con una performance degna di questo nome.

La genesi del programma, ha raccontato Alba, non è stata semplice: “Nella mia lunghissima carriera non avevo mai lottato così per un programma. E sono felicissima di averlo fatto”, ha dichiarato; queste parole, pur concludendosi con un messaggio di speranza, hanno contribuito alle preoccupazioni dei moltissimi spettatori che credono che il programma potrebbe non avere futuro in Rai…

“Non Sono Una Signora” potrebbe rimanere orfana

Sono moltissime infatti le voci di corridoio secondo cui, nonostante i buoni ascolti e il successo di pubblico, “Non Sono Una Signora” potrebbe non essere rinnovato per una seconda stagione. I cambiamenti in Rai, uniti alle difficoltà presenti fin dalla realizzazione della prima messa in onda, non danno troppe speranze.

Il programma infatti potrebbe essere considerato “troppo libertino” per la nuova direzione dell’emittente, fortemente influenzata dalle nuove politiche di governo. E mentre il futuro della trasmissione rimane incerto, c’è chi ipotizza già che Alba Parietti potrebbe seguire l’esempio dei colleghi come Fabio Fazio, che hanno salutato Rai per trasferirsi più emittenti meno restrittive.