Giulia De Lellis, l’orrenda notizia di queste ore | Purtroppo non ce l’ha fatta

Periodo di dolori infiniti e cocenti per lei: il triste aggiornamento sulla vita dell’influencer è sconvolgente.

Nonostante la sua carriera lavorativa stia andando a gonfie vele, con il recente lancio della sua linea di prodotti di bellezza, sembra che la vita abbia in serbo più di un dolore per l’influencer Giulia De Lellis.

Giulia, nota influencer ed imprenditrice, vanta un incredibile successo nel mondo del web e una carriera avviatissima nel mondo della moda e della cosmesi.

Anche la sua vita privata si trova spesso al centro della cronaca rosa: dopo il suo debutto a “Uomini e Donne” è stata infatti la fiamma di innumerevoli personaggi del mondo dello spettacolo, come il tronista Andrea Damante, il cantante Irama e Andrea Iannone, star del Moto GP.

Negli ultimi tempi, però, Giulia sembra molto concentrata sul suo lavoro; e sulla sua situazione personale, soprattutto per quanto riguarda la salute, che però non è delle migliori…

Gli ultimi aggiornamenti da parte di Giulia De Lellis

Negli scorsi giorni, i fan di Giulia De Lellis hanno avuto la loro buona dose di preoccupazione: l’influencer ha infatti postato alcune storie Instagram dove entrava nel dettaglio riguardo alcuni dolori fortissimi accusati, che le impedivano persino di camminare. L’influencer, che si è recata in ospedale, ha spiegato che le è stato diagnosticato il neuroma di Morton.

La situazione sembrerebbe essere rientrata, dato che nelle ultime foto e video pubblicati Giulia è in compagnia di alcuni amici con cui ha festeggiato il Ferragosto: serena come sempre, balla e scherza con tutti. I dolori, però, non sono finiti con la malattia: dietro al suo sorriso spensierato si nasconde una delusione cocente.

Un ruolo soffiatole da sotto il naso

Pare infatti che Giulia abbia ricevuto un due di picche. L’influencer infatti, purtroppo non ce l’ha fatta a superare le selezioni per il musical basato sulla popolare serie “Mare Fuori“: si era presentata al provino per la parte di Crazy J, la trapper che nella serie è interpretata da Clara Soccini, arrivata nella terza e più recente stagione.

Stando a quanto dichiarato dagli addetti ai lavori, tra cui figura il regista Alessandro Siani, il ruolo non era nelle corde della De Lellis, ed è stato invece proposto a Giulia Molino. La cantante ventunenne, ex alunna della scuola di “Amici Di Maria De Filippi”, sarebbe quindi pronta ad interpretare i panni della sua omonima sul palcoscenico.