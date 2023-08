Antonella Clerici, avete visto com’è diventata sua figlia Maelle? Bella e dolcissima come la mamma

Che fine ha fatto la figlia di Antonella Clerici? Niente paura, ad aggiornare il web è proprio la mamma: dolci momenti assieme per loro.

Dopo il dramma che l’ha vista coinvolta a causa di un selfie senza trucco, Antonella Clerici si dona interamente alla sua vita privata e posta una foto con sua figlia: è cresciuta tantissimo.

Antonella è una delle conduttrici più apprezzate d’Italia, soprattutto dal pubblico di Rai, dov’è diventata una certezza assoluta.

Nonostante il successo lavorativo, però, la sua vita sentimentale è stata un susseguirsi di relazioni durate pochissimo: dal matrimonio con un ex giocatore di basket a quello con un produttore discografico, sembra che Antonella non possa avere un attimo di pace.

Ma fortunatamente, la presentatrice si è presa le sue gioie dalla vita: nel 2009, dalla relazione con il ballerino Eddy Martens che si è conclusa qualche anno dopo, ha avuto una figlia a cui è molto legata: Maelle.

Il rapporto speciale con la piccola Maelle

Ed ecco quindi che Antonella approfitta dell’estate che potrà passare con sua figlia senza che il “peso” degli impegni scolastici le disturbino per passare dei dolcissimi momenti assieme a lei: Maelle, che oggi ha tredici anni, ha da poco terminato le scuole medie, e sarà presto impegnata con il liceo.

La fotografia scattata da Cristina Moscino, l’assistente di Antonella, le ritrae assieme durante un’uscita in un ristorante sulla spiaggia. Dolci momenti che sono stati commentati da moltissime star amiche di Antonella, come Mara Venier ed Elisabetta Canalis, e che potrebbero presto diventare più rari. E mentre le due preparano biscotti assieme, scatta la preoccupazione per le scuole superiori…

Cuore di mamma: inseparabili da sempre

Di fronte alle domande che le sono state poste dai numerosi follower, Antonella ha rivelato che Maelle frequenterà il liceo classico a Novi Ligure, in provincia di Alessandria, poco distante da casa della mamma situata nella Tenuta Basini, a Varinella di Arquata Scrivia: la casa che Antonella condivide con il compagno Vittorio Garrone, imprenditore delle raffinerie ERG.

“È un ottimo liceo pubblico. Lei lo sa: il mio mantra è ‘la cultura rende liberi’. E infatti è una ragazza studiosa”, ha spiegato Antonella, che appare molto protettiva nei confronti di Maelle: infatti la piccola è stata presa di mira, in passato. “A scuola la chiamavano la figlia della Clerici, come fosse una raccomandata, ma lei con grande tenacia è riuscita a farsi apprezzare”, racconta, con un certo orgoglio.