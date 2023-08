Marco Liorni, avete idea di quanto guadagna? Cifre da capogiro

Reazione a catena si conferma uno dei programmi più seguiti del palinsesto estivo Rai. Quanto guadagna il suo presentatore Marco Liorni? Scopriamolo insieme, le cifre sono da capogiro

Marco Liorni sta conquistando sempre più terreno all’interno della rete pubblica italiana. Infatti, nel giro di poco tempo è passato da inviato a conduttore. Non tutti sanno che l’uomo, in realtà, lavora spesso anche come autore dei programmi televisivi e quindi si dedica al lavoro di ideazione e scrittura vera e propria.

La sua carriera inizia molto tempo fa, visto che Marco Liorni ha sempre desiderato di entrare nel mondo dello spettacolo, fin da bambino. Nel 1996 inizia a collaborare con Verissimo come inviato e solo inseguito inizia la sua carriera come conduttore televisivo sia in Mediaset che in Rai.

La grande occasione per lui però arriva nel 2011, quando ottiene il timone dello storico programma La vita in diretta che conduce fino al 2018. È così che diventata popolare presso il pubblico generalista.

Infine, nel 2019 approda alla conduzione dell’amatissimo game show estivo Rai, Reazione a catena che continua a condurre tutt’ora. Scopriamo quanto guadagna uno dei conduttori più promettenti della Rai…

Ecco quanto guadagna Marco Liorni

I conduttori della rete pubblica non guadagnano quanto quelli della rete privata, questo è un fatto risaputo. Tuttavia, i loro compensi sono comunque molto alti. Sapete, ad esempio, quanto guadagna Marco Liorni? Le cifre sono comunque da capogiro, Infatti, secondo il suo contratto il suo guadagno annuale sarebbe di circa 300 mila euro.

Dunque, sembra che il suo guadagno medio per puntata vari dai 2500 ai 5000 euro. Nonostante il suo reddito annuo possa sembrare molto alto, questo non è niente se paragonato a quello che percepisce Amadeus, uno dei conduttori Rai più pagati, oppure come i conduttori Mediaset, del tipo Bonolis o Gerry Scotti, i quali davvero percepiscono stipendi stellari.

Il segreto del successo di Reazione a Catena secondo Marco Liorni

Reazione a Catena è davvero un grande successo in termini di ascolti televisivi, soprattutto per essere un game-show estivo che va in onda in prima serata. In una recente intervista per il magazine online di Liberto, il conduttore Marco Liorni ha rivelato quali sono secondo lui i segreti del successo del programma.

Infatti, il giornalista ha rivelato: “Il primo motivo, ovviamente, è che il quiz coinvolge il pubblico di tutte le fasce di età. Anche il modo in cui gli autori scrivono i giochi è importante: toccano tanti aspetti conosciuti dalle persone, proverbi, modi di dire e tradizioni che si uniscono all’aspetto più moderno della lingua italiana. Poi, ovviamente, ci sono anche i concorrenti, che possono dare sfogo a tutta la loro creatività. Qui non serve soltanto la conoscenza, ma si viaggia tra le parole.”