Jalisse, l’impensabile verità sull’addio | La parola fine arriva da lui

L’impensabile dichiarazione non è passata inosservata. A parlarne sono i diretti interessati: “Sarebbe stato bello…”

Aria di rottura tra i Jalisse? L’impossibile diventa una possibilità, e la verità è sotto gli occhi di tutti…

Il duo Jalisse, composto da Alessandra Drusian e Fabio Ricci, è più che noto nel mondo del pop indipendente italiano: salirono alla ribalta grazie alla vittoria a Sanremo, nel 1997, con la loro “Fiumi di Parole“.

L’intesa sul palco non è solamente lavorativa: i due sono infatti sposati dal 1999, e sono genitori di due figlie.

La loro carriera musicale ha tuttavia subito una lunga interruzione, dovuta alla decisione di entrambi di lavorare a progetti indipendenti. E proprio poco dopo il loro ritorno sul piccolo schermo sono cominciate le voci di corridoio sulla loro situazione sentimentale…

Insieme anche sull’Isola, la loro partecipazione al reality

Alessandra e Fabio sono tornati in scena con stile: entrati a far parte del cast della più recente edizione de “L’Isola dei Famosi“, i due hanno partecipato separatamente e, a parte qualche tenero momento davanti alle telecamere, non hanno fatto gioco di squadra per non rischiare di sbilanciare l’esperienza degli altri concorrenti.

E mentre Fabio è stato mandato a casa dal televoto contro Nathaly Caldonazzo, Alessandra ha resistito fin quasi alla finale. “Alla nona puntata mi sono detta che arrivare in finale sarebbe stato bello, ma la vittoria non era tra i miei pensieri“, ha dichiarato in un’intervista al periodico “Mio”. “Volevamo portare buoni sentimenti, ci siamo riusciti, la nostra vittoria è stata questa“, ha aggiunto Fabio; ma nonostante l’armonia dimostrata sul piccolo schermo, c’è chi parla di rottura…

Le voci della crisi messe in giro da Vladimir Luxuria

Fabio ed Alessandra si sono trovati nella posizione di dover smentire delle voci nate da una battuta dell’opinionista Vladimir Luxuria: nessuna rottura in vista. “La sua è stata solo una battuta nata dalla scissione della coppia nelle dinamiche di gioco e qualcuno ci ha ricamato sopra“, ha spiegato Fabio. “A noi chi ci separa?! Solo Dio, quando vorrà, potrà farlo“.

Altro che rottura, insomma: la coppia è più unita che mai, e si parla già di un probabile ritorno a Sanremo. A confermarlo sono stati loro stessi, spiegando che pur avendo apprezzato l’esperienza da reality, il loro obiettivo è tornare a lavorare in televisione; ed è già in cantiere un progetto, che verrà presentato alla commissione dell’Ariston.