Gerry Scotti, a sorpresa il lieto annuncio: “Ho realizzato un sogno” | Il conduttore non sta più nella pelle

Il conduttore Gerry Scotti corona il suo desiderio: finalmente è riuscito a superare il traguardo al suo fianco.

Il mattatore pavese rappresenta una garanzia per i vertici di Cologno Monzese, ed ha siglato il successo di numerosi programmi di intrattenimento, talent e quiz-show.

Dopo l’esordio in radio negli anni ’70, percorso professionale cui appare tutt’ora legato da sentimenti nostalgici, Gerry Scotti ha esordito nel 1983 su Italia 1, e scalato gradualmente gli indici di gradimento degli spettatori del Biscione.

Considerato dall’indimenticato Mike Bongiorno come il suo legittimo erede, il conduttore si è fatto amare dal grande pubblico per il suo temperamento bonario, autoironico e mai sopra le righe, nonché per la consumata padronanza con cui domina gli studi televisivi ed i contesti più disparati.

Reduce da una pepata bagarre con Antonella Clerici per il ritorno in programmazione di “Io Canto” – copia carbone di “The Voice Kids” – Gerry Scotti ha recentemente festeggiato le 67 primavere, e ha scelto di farlo accanto ad un’artista d’eccezione.

Gerry Scotti spegne le candeline accanto alla voce più amata d’Italia

Per il proprio compleanno Gerry Scotti ha raggiunto la ridente località di Cellino San Marco, luogo associato da anni al cantante pugliese Al Bano.

Nonostante il successo racimolato negli anni della sua carriera, infatti, il performer pugliese ha costruito la propria villa nel suo paesino di origine, e lì vive tutt’ora con la compagna Loredana Lecciso e la figlia Jasmine Carrisi. Gerry Scotti ha visitato la mostra dedicata al percorso artistico di Al Bano, inaugurato in occasione del suo 80esimo compleanno, ed si è aggirato nella lussuosa tenuta dell’amico, che ha organizzato un party in suo onore a bordo piscina con amici e familiari. Il ricco buffet è stato preparato dalla chef Annamaria del ristorante “Carmelo”, che sorge all’interno dell’appezzamento di Al Bano, e gli ospiti hanno potuto assaggiare le specialità locali rivisitate in chiave gourmet. Non è tutto: Al Bano ha dimostrato la propria affezione all’amico con una spettacolare torta di compleanno che raffigurava lo studio di “Caduta libera”. Pan di spagna, crumble e crema Chantilly decoravano il dolce preparato per la ricorrenza, su cui spiccavano anche le parole “Tanti auguri, o grande Gerry, da tutti noi“. Il cantante ha infine offerto ai presenti anche dei deliziosi pasticciotti al vino negramaro innaffiati da vini da dessert.

La reazione di Gerry Scotti

Il conduttore evidentemente non si aspettava un’accoglienza così calorosa e sentita, ed ha manifestato il suo apprezzamento con un eloquente post su Instagram.

Il conduttore ha caricato infatti un scatto che lo raffigura spalla a spalla con l’amico, ed ha aggiunto in calce il commento: “Grazie, Al Bano, ho realizzato un sogno!“.