Principe Harry, la notizia ha sconvolto il Regno Unito | Per lui non c’è più niente da fare

Il dramma della famiglia reale continua con un aggiornamento shock: nessuna speranza per il giovane Harry, è tutto finito.

Le ultime notizie da Buckingham Palace, sede della famiglia reale britannica, hanno sconvolto l’intera nazione: una fine arrivata troppo presto per Harry.

Il giovane duca di Sussex, oggi trentottenne, continua a far parlare di sé: sui rotocalchi da sempre, la notizia che lo ha coinvolto direttamente non è stata, per una volta, frutto di una sua decisione.

Il principe Harry è da sempre uno dei personaggi più chiacchierati dai tabloid britannici, grazie alle sue gesta poco in linea con il protocollo della famiglia reale.

Ma a quanto pare questa volta non ci sono speranze che il giovane possa tornare ad avere buoni rapporti con la sua famiglia…

Harrygate, un dramma che continua a sconvolgere

Sono passati cinque anni da quando Harry decise di sposare quella che oggi è la duchessa di Sussex, ovvero l’attrice americana Meghan Markle, un gesto che è sempre stato visto come l’ennesima volontà di Harry di ribellarsi alle rigide regole della sua famiglia.

A farlo identificare come vera e propria pecora nera della famiglia è stata però la sua decisione di rinunciare ai titoli reali a seguito del matrimonio, nonché la scelta di raccogliere una testimonianza della sua vita in un libro scandalo già dal titolo: “Spare”, traducibile come “ruota di scorta” o “ricambio”, l’unico titolo con cui Harry si identifica all’interno della difficile dinamica familiare; e che ora potrebbe essergli costato tutto…

Diseredato in tutto e per tutto: nessun ruolo per lui

Mentre corrono le voci secondo cui tra il duca di Sussex e la consorte Meghan Markle la crisi sia sempre più reale, ecco che da Buckingham Palace arriva una notizia shock: in questi giorni sarebbero state riviste le assegnazioni degli incarichi e dei titoli reali, e al principe Harry non sarebbe stato assegnato nessun nuovo titolo. Uno smacco vero e proprio, considerato che il fratello William si è visto assegnare, tra gli altri, il ruolo di Comandante Reale della RAF Valley, l’aviazione militare per cui lo stesso Harry ha a lungo prestato servizio di grado.

Oltre a William, a beneficiare della situazione è la consorte Kate Middleton, ora Comandante della Fleet Air Arm e Commodor della RAF Conningsby, ruolo precedentemente ricoperto dal marito. Anche i reali Carlo III e la regina Camilla usufruiscono di nuovi titoli, come anche il principe Edoardo e la compagnia, Sophie Rhys-Jones. Harry, come sempre, rimane lo “Spare” del titolo della sua biografia: una ruota di scorta abbandonata a se stessa.