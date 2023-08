“È scomparso improvvisamente”: tragedia nella tv | Il suo cuore ha smesso di battere

Morte improvvisa per il personaggio televisivo, il cui cuore ha smesso di battere. Ecco che il vuoto si allarga…

Spesso la morte di un personaggio del mondo della televisione può suscitare un vuoto molto grande sia nella società che nelle singole persone.

Infatti, ci sono alcune voci molto autorevoli che vanno via troppo presto, lasciando un senso di assenza che difficilmente si può colmare.

Alcuni personaggi del mondo del giornalismo e della conduzione televisiva sono stati salutati con grandissimo dolore dai telespettatori che non ne dimenticano la grandezza.

Un’altra tragedia si è consumata nel mondo della televisione italiano. Infatti, un grande è morto improvvisamente, il suo cuore ha smesso di battere…

È scomparso improvvisamente: tragedia in tv per questa morte

Durante la puntata di Estate in diretta è stato fatto un annuncio da De Girolamo e Sempreini. I due erano sconvolti per la morte di Riccardo Leganà che è morto nella notte del 10 agosto per un improvviso attacco cardiaco. Nessuno si aspettava potesse succedere una cosa del genere, così all’improvviso e ne sono rimasti tutti molto addolorati.

La notizia non era per niente aspettata e ha lasciato un enorme vuote in Rai. Infatti, l’uomo era consigliere d’amministrazione della Rai nonché un importante rappresentante per l’azienda. La notizia non poteva passare inosservata, per questo motivo i conduttori di Estate in diretta hanno voluto ricordare questo grandissimo uomo nel corso della loro trasmissione. Semprini ha detto: “Anche oggi è un ingresso triste, è scomparso improvvisamente infatti questa notte, per un arresto cardiaco, il consigliere d’amministrazione della Rai Riccardo Laganà. Era rappresentante dei dipendenti dell’azienda, aveva solo 47 anni, lascia una compagna e un figlio”.

La morte di Riccardo Laganà avvenuta questa settimana

Lo scorso dieci agosto è morto il consigliere d’amministrazione della Rai Riccardo Laganà. L’uomo era veramente giovanissimo, a soli 47 anni, lascia suo figlio e la sua amata compagna.

Nunzia De Girolamo, essendo venuta a conoscenza del lutto, ha fatto una dedica all’uomo. Ha infatti detto nel corso della trasmissione con Gianluca Semprini: “Laganà era un uomo da sempre attivo nella tutela dei valori fondanti del servizio pubblico”. Inoltre, i due hanno voluto ricordare quanto Laganà si sia sempre prodigato per la difesa e la tutela dell’ambiente, a qualsiasi condizione. Infine hanno mandato il loro cordoglio alla famiglia dell’amministratore Rai.