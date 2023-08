Mascia Ferri, chi se la ricorda la frizzantissima concorrente del GF 2? Ecco com’è cambiata la sua vita

Mascia Ferri del “Grande Fratello 2” ha decisamente svoltato la propria esistenza: dopo la fine del reality, drastico cambio di rotta per lei.

Al pari della prima edizione de “Il Grande Fratello“, anche la seconda ha comprensibilmente catalizzato l’attenzione del pubblico di Mediaset.

Il programma serbava in origine uno scopo piuttosto interessante, ed era considerato alla stregua di un esperimento sociale; i concorrenti, del resto, risultavano assai meno navigati e più genuini rispetto a quelli arruolati nelle ultime stagioni dello show.

Nella seconda edizione ha spiccato in particolar modo la personalità esuberante della 27enne Mascia Ferri, al tempo verace barista e ragazza immagine in diversi locali situati nella Riviera Romagnola.

Nata il 26 luglio del 1973, Mascia Ferri ha da poco festeggiato le 50 primavere e, a 22 anni dalla sua partecipazione al reality, ha impresso una svolta decisiva alla propria esistenza: ecco come vive adesso la panterona del “Grande Fratello 2”.

Mascia Ferri, dopo il successo, arriva il cambiamento radicale

Al termine del programma Mascia Ferri ha cavalcato l’onda della notorietà, e presenziato a parecchi eventi esclusivi, ospitate in TV e tour emozionanti lungo la penisola. L’ex concorrente de “Il Grande Fratello” ha recentemente ammesso: “Una volta uscita dalla casa, l’impatto con la vita reale è stato molto forte. Mi ricordo che quando andavo a Roma, e principalmente nel Sud Italia, passeggiavo con due guardie del corpo al seguito o con il cappuccio tirato su, perché la gente mi riconosceva, e mi fermava di continuo per manifestarmi affetto“.

A tal punto, avrebbe potuto puntare su una carriera nel mondo dello spettacolo, ma a 7 anni dalla sortita dalla porta rossa di Cinecittà, ha deciso di far ritorno nella sua Ravenna con premesse differenti. Mascia Ferri ha infatti messo alla prova il suo spirito imprenditoriale, ed attualmente gestisce ben 7 imprese nell’hinterland emiliano – ove risiede tutt’ora – assieme al marito, da cui ha avuto 2 figlie. Dopo aver conosciuto l’attuale consorte, infatti, la giovane ha preso in gestione lo stabilimento balneare “Punta Turchese”. In seguito, è arrivato anche il turno dello “Chalet Giardini Pubblici”, di “Cinepizza”, “American Graffiti”, “Il Bar” e “La Bruschetteria”. L’ultimo investimento porta il nome di “Bar Ristorante Serafina”, e Mascia si dichiara assolutamente soddisfatta dell’andamento dei suoi affari.

Mascia Ferri e il rapporto con la popolarità

L’ex gieffina attualmente si occupa della promozione sui social delle proprie attività, e da anni ha rinunciato al mondo dorato della TV.

Dopo la nascita della sua prima figlia le era infatti giunta una proposta dagli autori de “L’Isola dei Famosi”, ma ha commentato: “Ho rifiutato. In quel momento ero concentrata sul lavoro, e volevo godermi la mia famiglia, i primi anni di mia figlia. Anche di recente ne ho ricevuta qualcuna, ma non ho ancora accettato. Vedremo come si muovono le cose, non escludo la possibilità, adesso che le mie figlie sono grandi e la mia carriera è avviata“.