Imbarazzo in Rai, l’ospite non c’è ma parte la gaffe | Telespettatori increduli davanti alla tv

Ospite in Rai non presente e parte la gaffe. Imbarazzo totale in Rai che lascia i telespettatori increduli davanti alla tv

Nonostante sia una rete pubblica, la Rai, come anche le altre diverse emittenti televisive, ha collezionato un discreto numero di gaffe nel corso degli anni che spesso hanno suscitato due opposte reazioni. Tra chi si è divertito e chi invece si è infuriato, alcuni di questi momenti sono diventati iconici e si sono impresse per sempre nella memoria collettiva.

In molti ricorderanno quando un ospite di Porta a Porta, nel corso del programma, ruppe per sbaglio un bicchiere in diretta tv.

Nel 2010, mentre andava in onda il telegiornale, al posto di un fatto di cronaca importante fu trasmesso il video di un piccolo cane, creando forte imbarazzo in studio.

Questi sono solo pochi esempi delle numerose gaffe fatte durante i tantissimi anni di trasmissioni Rai. Adesso c’è stato un altro momento di forte imbarazzo per un conduttore. L’ospite non c’è e parte la gaffe. Ecco cos’è successo.

L’ultima puntata di Estate in diretta

La gaffe in Rai è avvenuta durante l’ultima puntata del programma Estate in diretta. Ieri i conduttori Nunzia De Girolamo e Gianluca Semprini hanno deciso di dedicare un momento al cantante Domenico Modugno, visto che quest’anno sono vent’anni che è scomparso.

Numerosi sono stati gli ospiti che hanno voluto ricordare il cantautore come ad esempio Marcello Cirillo, Sandra Milo, Paolo Giordano e Lidia Schillaci. Tuttavia mancava l’ospite d’onore, ovvero la conduttrice Enrica Bonaccorti. Lei e Domenico Modugno sono stati grandissimi amici e lei ha scritto il testo della canzone La lontananza, oltre ad altri. Il conduttore ha detto: “Mandiamo un abbraccio ad Enrica che non è potuta essere con noi.”

La gaffe di Sandra Milo

Non è chiaro perché Enrica Bonaccorti non fosse presente in trasmissione, nonostante l’invito. Infatti lei e Domenico Modugno hanno avuto un rapporto di amicizia durato veramente tanto, oltre a una collaborazione professionale. Per questo motivo, il suo intervento sarebbe stato importante, nel corso di una trasmissione celebrativa per l’artista.

A fare una divertente gaffe, è stata l’attrice Sandra Milo. Infatti, la donna ha detto: “Enrica Bonaccorti ha avuto una lunga storia d’amore con Domenico Modugno”. Tuttavia, è una voce che circola da molto tempo ma che Enrica Bonaccorti ha sempre smentito, sottolineando quanto con il cantante ci fosse un rapporto più simile alla fratellanza, senza nessun coinvolgimento sentimentale. Anche i conduttori hanno dato per buono quanto detto dall’attrice, senza metterlo in discussione. Eppure, si tratta di una notizia non vera, in quanto i due non hanno mai avuto una relazione d’amore.