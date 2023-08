Arisa a cuore aperto: la sua grande paura è proprio questa | Ha confessato tutto

La performer Arisa si è lasciata andare: a cuore aperto con i fan, racconta la paura più radicata nella sua anima.

Arisa rappresenta certamente una delle artiste italiane più inclini alla trasformazione estetica e al rinnovamento interiore, come dimostra la sua evoluzione a partire dal palco di Sanremo, in cui ha trionfato nel 2009 con il singolo “Sincerità”.

All’anagrafe Rosalba Pippa, Arisa ha mutato spesso pelle, trasformandosi da giovane donna bon-ton a pantera aggressiva e sensuale, e sfruttando la sua capigliatura come un manifesto. Del resto, i suoi cambi di look hanno spesso coinciso con un’alternanza di periodi agli antipodi- e spesso burrascosi -nella sua vita privata.

Dopo aver archiviato la sua relazione con il musicista Giuseppe Anastasi, che per lei aveva scritto la ballad vincitrice all’Ariston, la cantante si è fidanzata con il suo manager Lorenzo Zambelli, salvo poi annunciare nel 2020 il suo innamoramento per l’autore televisivo Andrea Di Carlo.

La sua ultima avventura romantica è sbocciata sul palco di “Ballando con le Stelle”. Arisa e Vito Coppola hanno conquistato il podio della sedicesima edizione del talent nel 2021, e rafforzato poi la relazione anche lontano dalle telecamere. Anche quest’intenso idillio, però, è ben presto giunto al capolinea.

La confessione di Arisa

Dopo le numerose turbolenze sentimentali, Arisa ha smaltito la sua ultima rottura, rivolgendo per la prima volta l’attenzione al proprio benessere interiore. Seppur single, la cantante attualmente sembra impegnata nell’ennesima fase di ricostruzione e, tra una sessione in palestra ed un gorgheggio, ha riferito a “Vanity Fair”: “Ho il cuore di una ragazza di 40 anni che ha vissuto amori totali e tante fasi. Sto lavorando su me stessa, sul fatto di amarmi. Quando ti ami, sei molto più amabile“.

La cantante ha inoltre abbinato all’attività fisica e alla fascinazione per le filosofie orientali anche un costante lavoro di introspezione a fianco di un terapeuta, ed ha ammesso: “Grazie all’analisi, ho capito un sacco di cose, meccanismi della mia infanzia, la paura dell’abbandono, il possesso. Ora è la prima volta, dopo tanto tempo, che non ho un fidanzato, e sto facendo un’esperienza conoscitiva nei miei confronti...”. In merito al proprio desiderio di genitorialità, ha infine dichiarato: “Un figlio? Mi piacerebbe, ma lo vorrei con un uomo al mio fianco“.

Il futuro sentimentale di Arisa

Grazie alle sue nuove consapevolezze, la cantante sembra più che mai disposta a conservare la libertà ed il ritrovato benessere, ed ha confessato: “Questo è il problema. Non sono una servitrice del seme sacro, e questo egoismo di base mi porta a non essere esattamente la donna dei sogni“.

Arisa, però, non chiude la porta alla speranza: “Credo che in amore possa esistere la libertà e, insieme, la consapevolezza che ci appartiene“.