Cristina Parodi, avete mai visto la mamma? Sembra la gemella | Somiglianza impressionante

Stesso sguardo, stessa determinazione; e assieme alla foto rivelazione arriva anche la dedica dolcissima della giornalista….

Una somiglianza sconvolgente: Cristina Parodi ha di recente pubblicato una foto che la ritrae con la sua mamma, e le due si somigliano terribilmente.

Ma d’altronde i geni Parodi sono fortissimi: è nota, e straordinaria, la somiglianza ed il rapporto stupendo che lega la giornalista alla sorella minore Benedetta, a sua volta famosa sul piccolo schermo.

Le due, che hanno sette anni di differenza, si sono sempre definite tanto complici e unite quanto diverse quanto il giorno e la notte. Fu proprio Cristina a dichiararlo nei salotti di Serena Bortone.

E visto che la relazione tra le due è tanto nota, data la loro natura di personaggi pubblici, con il resto della famiglia Cristina come si rapporta?

L’amore infinito della sua famiglia

Cristina Parodi ha da sempre un rapporto molto speciale con la propria famiglia: non solo con Benedetta, ma anche con il fratello Roberto Parodi, che di professione fa lo scrittore, nonché coi genitori: Laura e Pietro, ex ingegnere e dirigente Pirelli, purtroppo prematuramente scomparso ormai undici anni fa.

E forse proprio a causa di questa perdita prematura che Cristina sembra coinvolgere la mamma, rimasta sola, cercando di starle accanto in ogni momento e “regalandola” ai follower in una foto seguita da una dedica dolcissima: “Le mamme non si scelgono, ma si ricevono in dono. Io sono stata particolarmente fortunata ad avere avuto una mamma giovane e bella, di cui tutti i miei amici s’innamoravano…”; e ne ha ben ragione, dato che la signora Laura, oltre che ad apparire giovanissima, le somiglia molto.

Un amore di mamma: la signora Laura sui social

Ed ecco quindi che sul suo profilo Instagram Cristina posta la foto con la mamma, Laura Casabassa: sorriso e naso identici a quelli delle figlie, gli stessi occhi scuri e un’eleganza percepibile anche solo in fotografia. La signora Laura era stata “presentata” ai follower di Benedetta Parodi già nello scorso Maggio, in un selfie che le ritraeva abbracciate e che già all’epoca aveva guadagnato una buona dose di commenti sconcertati dalla somiglianza tra le due.

Come spiega Cristina nel post che accompagna la foto che le ritrae assieme, la signora Laura era un’insegnante, mentre oggi fa la nonna a tempo pieno: ben nove nipotini la tengono impegnata. La foto è stata scattata in occasione del suo compleanno, trascorso in famiglia in totale serenità (eccetto qualche incidente di percorso con la lavastoviglie, sistemato con la pazienza tipica di una mamma).