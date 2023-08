Dramma Nino Frassica, l’incidente terrorizza la moglie | Rischio spaventoso

Dramma sul set: una caduta che potrebbe rivelarsi fatale lo coinvolge nella notte. La paura diventa reale per l’attore.

Sono state ore di sincero terrore quelle vissute da Nino Frassica e dalla moglie, a causa di un incidente in cui l’attore ha rischiato di perdere la vita.

Frassica è uno degli interpreti più longevi ed iconici del piccolo schermo, e vanta una carriera di comico cabarettista affermata, tanto da aver influenzato numerosi comici delle generazioni che hanno seguito la sua.

Tuttavia, il rischio di perderlo è stato reale: anche la moglie Barbara Exignotis, che Frassica ha sposato nel 2018, ha temuto genuinamente che non lo avrebbe più visto.

Il contesto dell’incidente è stato svelato proprio dall’attore, che in un’intervista ha parlato del suo faccia a faccia con la morte avvenuto su un set molto conosciuto…

A salvarlo da morte certa è stato proprio lui…

Nino Frassica ha infatti raccontato di essere stato coinvolto in un incidente mortale durante le riprese della fortunata serie “Don Matteo”, in cui interpreta il maresciallo Nino Cecchini da quasi vent’anni: è accaduto durante una ripresa notturna sul tetto di una casa. Non è stato specificato il periodo in cui si sarebbe svolto l’incidente, solo le circostanze.

Ad aiutarlo è stato Terence Hill, l’attore che interpreta il protagonista, afferrandolo mentre stava scivolando dal tetto e salvandolo da una caduta probabilmente mortale. Il rapporto che lega i due è di profonda amicizia sia davanti le telecamere che dietro le quinte, e questo salvataggio ne è la prova: “Ancora oggi lo ringrazio, e con me lo ringrazia anche mia moglie”, ha dichiarato Frassica. “Quando ricordiamo quell’episodio le vengono i brividi“.

Addio Terence Hill: come Frassica sta affrontando il cambiamento

Insomma, se non fosse stato per Terence Hill avremmo dovuto dire addio a Nino Frassica e al suo maresciallo; tuttavia, l’ironia della sorte ha voluto che ad andarsene per primo fosse proprio Terence Hill, che ha salutato la serie ed è stato sostituito da un nuovo personaggio: Don Massimo, interpretato da Raoul Bova, a partire dalla tredicesima stagione.

Nino Frassica ha parlato di come il suo personaggio, molto legato al Don, affronta questo cambiamento: “L’arrivo di don Massimo e la scomparsa del mio amico don Matteo mi turba, addirittura penso che possa essere proprio lui il colpevole di questa assenza, lo guardo molto sospettoso e non gradisco la sua presenza nella canonica. Poi piano piano mi accorgo che non è per niente cattivo, anzi, somiglia a don Matteo. Ha lo stesso carattere e la stessa apertura mentale, per cui mi affeziono fino a diventarci amico“.