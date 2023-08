Stefania Orlando, un dolore che non passa mai: “Mi manchi tanto” | Lutto terribile

La showgirl Stefania Orlando ha vissuto il lutto più straziante, arriva la dedica sui social: “Vali ogni lacrima”.

La conduttrice capitolina Stefania Orlando è approdata a grande popolarità negli anni ’90, epoca in cui ha debuttato sul piccolo schermo del Biscione in veste di valletta.

Nelle sue frequenti peregrinazioni tra Rai, Mediaset e Telenorba, la showgirl ha presenziato a numerosi programmi di intrattenimento, e nel 2020 ha accettato con entusiasmo l’ingaggio nel cast del reality “GF Vip”.

Il suo sodalizio amichevole con Tommaso Zorzi ha catalizzato l’attenzione della rete, e le ha fruttato inoltre un terzo posto nella finalissima del programma, in coda a Pierpaolo Pretelli e all’eclettico conduttore di “Drag Race”.

Attualmente insediata in pianta stabile come ospite nel parterre de “La vita in diretta”, Stefania Orlando è reduce inoltre dallo spassoso show di Rai2 “Non sono una signora”, e si attendono nuove collaborazioni con Tommaso Zorzi nella rete Real Time. Nonostante la sua prorompente vitalità, però, negli ultimi giorni la soubrette ha denunciato un crollo emotivo devastante: un sogno doloroso le ha ricordato l’assenza del suo affetto più radicato e profondo.

Stefania Orlando: “Ti baciavo e sentivo il tuo odore, era così reale”

La showgirl ha condiviso con i fan un momento di profonda angoscia. Stefania Orlando si è svegliata dopo un sogno assai vivido, ed ha realizzato solo dopo qualche istante di aver perduto per sempre la sua fedele compagna di vita.

Si tratta della sua candida chihuahua Margot, scomparsa dopo 18 anni di amore incondizionato lo scorso giugno. Stefania Orlando ha caricato su Instagram una foto che le ritraeva assieme in un frangente felice e spensierato, e ha commentato: “Amore mio, stanotte ti ho sognata, sarà perché ieri sera sono arrivata qui alle Cale d’Otranto dove siamo sempre venute insieme, e quest’anno tu non ci sei. Mi manchi tanto, piccola mia, nel sogno ti baciavo come ti piaceva tanto, e sentivo il tuo odore, era così reale. Ora sono a colazione che scrivo questo post, piangendo come una bambina, ma tu vali ogni mia lacrima, che è una carezza per te“.

“Ogni mio sorriso è per te”: Stefania Orlando spezza il cuore ai followers

La loquace showgirl ha poi constatato: “Questa vacanza inizia senza di te, almeno fisicamente, ma ti sento sempre accanto. A volte mi sento in colpa se sorrido e mi diverto, ma so che tu vorresti vedermi felice e serena“.

Stefania Orlando ha infine concluso: “Ogni mio sorriso è per te, ogni mio gesto è con te. Sarai sempre il mio amore più grande“.