Flavio Briatore, più che una casa sembra una reggia | Ecco dove vive il celebre imprenditore italiano

Avete mai visto la casa di un imprenditore ultramilionario? Tra sfarzo e stile, ecco la casa di Briatore nel Principato di Monaco…

L’abitazione di Flavio Briatore è un sogno che diventa realtà, un’esplosione rococò. D’altronde, chi meglio del celebre imprenditore poteva decorare casa sua in questo modo?

Briatore, d’altronde, non ha mai fatto segreto del proprio lusso. L’ex team manager di Formula 1, proprietario di locali ultra esclusivi come Billionaire, Twiga e Crazy Pizza, non poteva certo vivere in un appartamento qualsiasi.

La casa di Flavio Briatore compare spessissimo nelle foto che l’imprenditore posta sul proprio profilo Instagram: nonostante i frequenti viaggi, la residenza a Monte Carlo rimane la sua sede operativa.

Vediamo assieme com’è strutturata la sua villa nella città stato cuore del Principato di Monaco.

Gli scatti di casa Briatore: una vera e propria reggia

L’esterno di casa Briatore è circondato da un rigoglioso giardino; ad accogliere gli ospiti dell’ex marito di Elisabetta Gregoraci è una scalinata in marmo, che conduce ad una doppia porta provvista di vetrata. Già dall’ingresso è possibile notare che la scelta di Briatore per l’arredamento è composta da una palette molto specifica: bianco, nero e oro, in puro stile neoclassico; una selezione sfarzosa ma elegante.

Disposta su più livelli, il cuore della casa rimane il salotto: oltre la scala che porta ai piani superiori si viene accolti nell’ambiente principale da un’altra doppia porta, decorato da tappeti dai disegni geometrici e moltissime decorazioni, tra cui persino due Tapiri d’Oro conferiti da “Striscia La Notizia”. Sia il divano che i cuscini sono bianchi, ma confinati da bordature nere che li elevano ad elementi di puro design.

In casa persino quadri di artisti famosi

Briatore ha decorato la sua abitazione con moltissime composizioni di fiori e statue, come quelle di due orsi ad altezza bambino completamente dorati, ma anche vari quadri, presumibilmente originali, tra cui un’opera del pittore colombiano Fernando Botero; quest’ultimo è situato nel suo ufficio. Al minimalismo, l’imprenditore sembra preferire uno stile più rococò: quasi tutte le superfici piane della casa sono decorate con fotografie, set di degustazione di liquori e statuine di vario genere.

A completare il quadro che possiamo comporre dell’abitazione di Flavio Briatore è una stanza immancabile per un uomo che, pur settantatrenne, continua a mantenersi perfettamente in forma: una palestra privata, dove possiamo trovare uno specchio a parete, un set di pesi e, tra i vari attrezzi utili, persino un tapis-roulant.