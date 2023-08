Benedetta Rossi, quante lacrime dopo l’addio: “Se n’è andato un altro pilastro” | Perdita straziante

La notizia del sofferto addio ha sconvolto tutti: se n’è andata proprio prima di poter vedere realizzato il suo sogno più grande.

Impossibile non piangere: quelle versate dai follower di Benedetta Rossi in questi giorni sono lacrime amare, perché la perdita che l’ha coinvolta è arrivata troppo presto.

Benedetta Rossi è un personaggio amatissimo, soprattutto sul web: food blogger, dal 2011 Benedetta ha caricato centinaia di video di cucina sui social, dove mostra ricette dal taglio semplice, che tutti, anche i meno esperti di cucina, possono tentare di riprodurre.

Ed è sempre stato questo, dichiaratamente, l’obiettivo di Benedetta: rendere il mondo della cucina più accessibile e aiutare anche chi ha poco tempo da dedicare all’arte culinaria.

Un obiettivo perseguito con dedizione e costanza, ma che non rappresenta l’unica ragione per cui ha ottenuto il suo straordinario successo.

Una vita dedita alla condivisione

Benedetta Rossi, infatti, oltre alla fama ottenuta grazie alle sue ricette è diventata un personaggio molto apprezzato per la capacità di far sentire i follower “a casa”, con il suo sorriso eterno e i suoi modi di fare umili.

Molto spesso, oltre che a condividere video di cucina, Benedetta mostra la sua vita privata a trecentosessanta gradi, rendendo partecipi nei video anche i membri della sua famiglia e instaurando con chi la segue un rapporto a tu per tu. Per questa ragione i fan di Benedetta sono rimasti sconvolti nel vederla condividere la triste notizia che l’ha coinvolta di recente…

Un triste messaggio d’addio rivolto proprio a lei

Purtroppo, in questi giorni Benedetta ha subito una grave perdita: quella di sua zia Giulietta, una parte importante della sua famiglia e della sua formazione culinaria dal marchio casereccio. La perdita della zia avviene a neppure un anno di distanza da quella della nonna, altra figura fondamentale per lei, deceduta a 99 anni nel Dicembre del 2022.

“Non ho fatto in tempo a darle un ultimo saluto, come avrei voluto, e mi sento terribilmente in colpa per questo. Stavo tornando a casa da Milano […] lei mi stava aspettando ed era curiosa di sapere le ultime novità perchè era orgogliosa di me… ma non sono riuscita a raccontargliele di persona.” ha scritto la food blogger, addolorata. “Dopo nonna se n’è andato un altro pilastro della mia vita. L’unico pensiero che mi rasserena è immaginare che adesso sono di nuovo insieme a farsi compagnia.”