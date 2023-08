Max Giusti, tragedia agghiacciante: “Scomparso un grande uomo” | Stava male da tempo

Assurdo quanto avvenuto proprio in questi giorni: il dramma coinvolge il conduttore Max Giusti, nessuno avrebbe potuto immaginarlo.

Il comico, conduttore e doppiatore Max Giusti è una delle personalità più amate da telespettatori e telespettatrici del Bel Paese; non solo, è famoso anche per le sue conduzioni di programmi radiofonici, grazie alle quali ha tenuto per anni compagnia a automobilisti bloccati nel traffico e casalinghi impegnati nelle pulizie di primavera.

Giusti è diventato ormai da anni parte integrante del mondo dello spettacolo italiano, e nel 2020 ha partecipato anche a due programmi in cui la competizione era al centro della narrazione: parliamo di Pechino Express e Il cantante mascherato.

Ha, inoltre, condotto due programmi di giovane creazione come Boss in Incognito su Rai 2 e Guess my age – indovina l’età su TV8, in precedenza condotto da Enrico Papi.

La fortuna, purtroppo, sembra aver abbandonato il nostro Max Giusti: ultimamente un evento terribile lo ha coinvolto e i suoi fan sono tutt’ora increduli.

Max Giusti nella bufera

Sappiamo anche che Max Giusti è un appassionato di sport, nello specifico di calcio, un hobby e una passione assai consueti tra la popolazione italiana.

Max Giusti, infatti, sembra essere stato scosso davvero nel profondo dalla notizia della scomparsa di una delle personalità più famose appartenenti al mondo del calcio. Nonostante in genere non si esponga poi tanto dal punto di vista personale sui social, Max è rimasto, questa volta, scottato al punto tale da condividere il suo pensiero, stato d’animo e ricordo di questo grande ex allenatore venuto a mancare pochi giorni fa.

Max Giusti: “Ti piango Mister”

Giusti ha scelto di condividere un post riguardo alla scomparsa dell‘ex allenatore della Roma Carlo Mazzone, che rimanda a tutta un’era calcistica assai cara agli appassionati. “Proprio ieri ho messo una storia su Franco Semsi (sic)”, annuncia inizialmente Giusti, ricordando un altro grande personaggio del calcio, il dirigente sportivo Franco Sensi scomparso nel 2008.

“Non amo parlare di calcio o della Roma su Instagram, ma oggi è scomparso un grande uomo, e non solo di sport non me ne vogliano gli altri ma Carlo Mazzone è stato e sarà sempre il “mio” allenatore della Roma. Per me si chiude un’era”, scrive Max Giusti nella didascalia, “Ti piango mister…” conclude.