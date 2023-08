Nina Zilli, messaggio di speranza per la figlia: “Sono molto preoccupata…”

Nina Zilli è molto preoccupata per una situazione che coinvolge tutti quanti. Decide di mandare un messaggio a sua figlia Anna Blue

Nina Zilli, dopo un periodo di assenza dalle scene, è tornata a calcare il palcoscenico musicale italiano più carica di prima.

Ha infatti inciso un nuovo singolo che prelude all’uscita del suo prossimo album. Il singolo in questione si intitola innamorata e lo ha presentato durante la trasmissione Michelle Impossibile di Michelle Hunziker che attualmente è in replica su Canale 5.

La cantante ha da poco partorito la sua prima figlia che si ha deciso di chiamare Anna Blue e tuttavia sembra un po’ preoccupata.

Questa sua preoccupazione coinvolge un po’ tutti quanti e durante lo show della conduttrice svizzera decide di mandare un messaggio a sua figlia…

Il messaggio di Nina Zilli per Anna Blue

Una vita totalmente diversa da prima quella di Nina Zilli dopo aver partorito la sua prima figlia Anna Blue e la cantante sembra essere molto preoccupata. Infatti, ha raccontato a Michelle Hunziker che si rende conto del fatto che ci sono numerosissime sfide per essere un genitore. Queste partono dalla gravidanza in quanto devi modificare le tue abitudini di vita e cambia anche la percezione che si ha del proprio corpo. Addirittura ha detto che a un certo punto quasi non lo si riconosce più quel corpo, man mano che il momento del parto diventa più vicino.

Inoltre, ha confessato la sua più grande paura per il futuro: “Riuscirò ad essere una brava madre? Sarò in grado di darle tutto ciò che le serve? Dall’altra penso al futuro delle nuove generazioni e a quello del pianeta, sono molto preoccupata. I danni del cambiamento climatico sono sempre più evidenti, la situazione per i più giovani non è certamente incoraggiante”. Tuttavia l’augurio e il messaggio che manda a sua figlia è: “di riuscire ad aiutare mia figlia, a farle capire l’importanza degli esseri umani, dell’empatia, del sentirsi parte di un tutto, della nostra piccolezza e fragilità di fronte a Madre Natura”.

Nuovo singolo di Nina Zilli

Nina Zilli sembra essere tornata carica e determinata con il suo nuovo singolo dall’eloquente titolo Innamorata. Ha infatti raccontato di essere ancora innamorata della musica come ai suoi esordi.

Questa ha ancora un grandissimo impatto su di lei. Tuttavia, ha raccontato che per lei non è così facile fare musica come la faceva all’inizio della sua carriera perché prima non aveva ancora nulla da perdere e la sua passione non era ancora diventata un lavoro. Però prova sempre a scrivere cercando di non farsi influenzare e senza pensare a nulla.