Serena Bortone segnata in volto: “Uomini a torso nudo…” | Ecco cosa le è successo

I segni di quanto accaduto li ha mostrati a tutti: Serena Bortone in un evento davvero inusuale, coinvolta in prima persona.

Conosciamo Serena Bortone per la sua professionalità e le sue skill che mostra durante la conduzione di diversi programmi.

Nell’ultimo periodo, comunque, il suo lavoro più famoso è probabilmente proprio il programma Rai Oggi è un altro giorno, in cui Bortone porta avanti diverse interviste e presentazioni di libri, cercando sempre di dare qualche input culturale a quanti la guardano.

La conduttrice è stata ospite ai Diversity Media Awards di quest’anno, e al momento sembra stare godendosi una meritatissima vacanza dopo il duro lavoro eseguito con il suo team durante l’anno.

A quanto pare, proprio durante questo viaggio, a Bortone è accaduto qualcosa di alquanto bizzarro che la conduttrice non manca di raccontare nei dettagli proprio attraverso i social network.

Bortone non rinuncia a niente

Serena Bortone è in viaggio in India, una nazione piena di sorprese, che si discosta rispetto alle solite mete europee o, comunque, occidentali. Senza dubbio un viaggio pieno di avventure e meraviglie da vedere: Bortone, però, non sembra essere la solita turista, invece appare proprio come una vera viaggiatrice, dato il suo tentativo di inserirsi nel tessuto sociale del Paese e calarsi nella cultura locale.

Infatti, Bortone racconta su Instagram di aver preso parte a un’esperienza inestimabile, nel corso della quale, per altro, è vietato fare fotografie: Serena, grazie anche al suo spirito da giornalista, riporta però quanto accaduto.

Bortone in un evento esclusivo

“Oggi sono stata al tempio indù Attukal dedicato alla dea Bhadrakali, dea della prosperità e della salvezza, nata dal terzo occhio di Shiva (ma la mitologia è molto più complessa)”, spiega nella didascalia Serena Bortone, “Dentro non si possono fare fotografie, ma vi assicuro che la cerimonia che si svolge ogni sera alle 7 è molto successiva (sic). Uomini a torso nudo portano fiori (basilico, gelsomino e un altro fiore rosso) per omaggiare la dea all’interno del tempietto“, racconta la viaggiatrice.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Serena Bortone (@serenabortone)

“Ogni anno in questo tempio si radunano milioni di donne, e per questo è entrato anche nel Guinness dei primati“, conclude Serena Bortone, nelle foto serena e contenta per aver scoperto un altro pezzo di mondo.