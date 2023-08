Dramma Maria Monsè, per la figlia un vero incubo | Non può farcela ancora per molto

La figlia di Maria Monsè sta vivendo un vero e proprio incubo: la giovane non riuscirà a resistere ancora per molto tempo.

Maria Monsè e la figlia Perla Maria sono state spesso protagoniste dei salotti di Barbara D’Urso, dove la showgirl ed ex concorrente del Gf Vip ha raccontato la sua vita da mamma.

Perla è cresciuta, dunque, davanti alle telecamere e oggi che si appresta a compiere la maggiore età, ha deciso di raccontare tutto il suo disagio tramite una lettera resa pubblica.

La figlia di Maria Monsè non ce la fa più e la causa di tutta questa sofferenza è proprio la madre: ecco cosa sta accadendo nella loro vita.

Dramma per Maria Monsè

Recentemente, Maria Monsè si era confidata con il settimanale Vero raccontando quanto fosse difficile gestire la figlia Perla Maria in età adolescenziale. “Forse con lei in passato mi sono comportata troppo da amica, sbagliando, e così adesso faccio molta fatica a ottenere rispetto – aveva ammesso, svelando come il marito spesso fosse dalla parte della figlia – […] Salvatore mi dà del dittatore, dice che sono Mussolini. E Perla mi ripete queste battute infelici quando magari discutiamo sull’uso eccessivo del cellulare”.

Alle parole di Maria Monsè, Perla Maria ha deciso di replicare con una lettera pubblicata sul settimanale DiPiù Tv e in cui descrive la mamma come una donna ossessionata dal controllo su di lei. La situazione pare stia sfuggendo di mano alla Monsè, cui la figlia Perla ha chiesto meno rigidità. “Con te è tutto estremamente complicato, metti ostacoli a tutto”, ha confessato la ragazza, che oggi è fidanzata ed è stata costretta a rinunciare ad una vacanza a Ibiza con gli amici a causa delle ingerenze della madre.

Perla Maria, accuse alla madre

“Non tenermi in questa gabbia dorata […]Non solo non ne posso più, ma non lo merito”, ha chiesto la 17enne alla madre, sottolineando come sia una ragazza diligente a scuola e quanto il suo atteggiamento sia immotivato. Perla Maria, quindi, ha svelato alcuni retroscena sul comportamento della madre: dai pianti disperati per la gita con la classe a Madrid, fino alle infinite chiamate che l’hanno messa in imbarazzo con gli amici.

“Il tuo controllo ossessivo rischia di intaccare il nostro rapporto – ha concluso la ragazza – . Sono sicura che le cose più emozionanti sono accadute quando ti sei sentita libera di fare le tue scelte, quindi, ti prego dai anche a me la possibilità di vivere le stesse emozioni”.