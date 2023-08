Belen Rodriguez, terzo figlio già in programma: “Ma con chi?” | Pubblico sconvolto

Cicogne nell’aria per la showgirl argentina? Nonostante la drammatica situazione in cui si trova, tutto lascia pensare per il meglio…

“Nata per fare la mamma“: le parole in diretta di Belen sconvolgono e fanno sorridere il pubblico, che si emoziona per lei.

Pare proprio che la showgirl argentina, che in questi giorni è nell’occhio del ciclone grazie al gossip sull’ennesima rottura col suo compagno, sia pronta ad affrontare il futuro con serenità.

Mentre i social e i giornali vengono inondati da foto che la ritraggono con il prossimo flirt, l’imprenditore Elio Lorenzoni, lei passa del suo tempo con l’unico vero amore della sua vita.

Un amore che però non può essere ceduto ai giornali scandalistici, assoluto e reale: quello per i suoi bambini.

Con loro sarà sempre amore eterno

La showgirl argentina è legatissima ai suoi figli: rappresentano per lei un legame indissolubile, a differenza di quelli più sfortunati avuti con entrambi i genitori dei bambini. E così sia Santiago, nato dalla relazione con il conduttore ed ex ballerino Stefano De Martino, sia Luna Mari, che Belen ha avuto con il fotografo Antonino Spinalbese, sono sempre con lei.

Compaiono frequentemente nelle dolci foto che Belen posta sul suo profilo Instagram, dove ad ogni scatto corrispondono una tenera descrizione e decine di migliaia di like e commenti di apprezzamento. Ma nonostante la sua speciale serenità familiare, gira voce che Belen potrebbe non volersi accontentare di due bambini: tre, d’altronde, è il numero perfetto.

Una voglia di essere mamma arrivata all’improvviso

In occasione di un’intervista doppia con la sorella Cecilia, infatti, Belen dichiarò: “Sarà una madre, non che mi voglia sminuire, migliore di me. È nata per fare la mamma, io penso troppo al lavoro. Ma è anche vero che i bambini sono un lavoro“. Di fronte alle risate condivise con la sorella, le venne chiesto se le fosse venuta voglia di allargare la famiglia.

La sua risposta fu criptica, dato che la showgirl era stata colta di sorpresa: “Non adesso, ma sicuramente… sarà nelle mani del destino, ma il terzo figlio mi piacerebbe averlo. Però non adesso.”, rispose. “Ma forse perché anche noi siamo in tre.”, aggiunse, riferendosi alla sua famiglia, compreso il fratello Jeremias Rodriguez. Ma con chi potrebbe avere questo terzo figlio? Ovviamente, rispose lei, non si sa. La paternità sembrerebbe indifferente, per lei.