“Che orrore”: Sabrina Ferilli, la verità sul grave tradimento | L’attrice senza parole

Sabrina Ferilli non ha potuto nascondere l’orrore provata in seguito a quella scena veramente pietosa. Ecco quello che ha detto sul tradimento…

Sabrina Ferilli nella vita non ha avuto tantissime relazioni ma quelle avute sono state molto importanti. Sicuramente il primo grande amore della sua vita è stato Andrea Perone.

La loro storia è stata bellissima e davvero molto impetuosa. I due si sono poi sposati nel 2003 e successivamente dopo due anni hanno divorziato. Il motivo della fine della storia sono stati i continui tradimenti di Perone.

Infine, Sabrina Ferilli ha poi trovato una relazione stabile e appagante con Flavio Cattaneo, figura nota nel mondo della finanza che è stato manager per aziende come Telecom e Generali Assicurazioni.

La coppia si è sposata nel 2011 con un matrimonio a Parigi che si è celebrato in totale segretezza, forse per evitare l’eccessivo clamore mediatico.

Sabrina Ferilli resta senza parole dopo il tradimento

Sabrina Ferilli è rimasta senza parole dopo aver visto quella scena che tutti quanti abbiamo trovato molto disagiante. Infatti, l’attrice ha espresso la sua opinione su un grave caso si cronaca che è rimbalzato di giornale in giornale nell’ultimo periodo. Infatti, anche la diffusione del video ha contribuito alla sua viralità.

Stiamo parlando di quello che è successo tra Massimo Segre e Cristina Seymandi. Infatti, l’uomo durante una festa di annuncio del loro matrimonio ha iniziato uno spettacolo a dir poco raccapricciante. Non ha dichiarato il suo amore per quella che doveva essere la futura sposa ma davanti a tutti ha sciorinato il tradimento perpetrato dalla sua compagna ai suoi danni. Dopo aver visto quella scena, Sabrina Ferilli infuriata non ha potuto esimersi dal commentare: “Provo molto imbarazzo e vergogna per lui e per lei. Che orrore“.

Ecco cos’è successo alla festa di annuncio del matrimonio

Massimo Segre è un importante finanziere e banchiere, nessuno si sarebbe aspettato da lui, solitamente così razionale, un gesto del genere. Durante la festa di annuncio del matrimonio con Cristina Seymandi, l’uomo ha preso il microfono per leggere quella che molti consideravano una lettera d’amore. Tuttavia, non è stato affatto così, davanti a tutti, amici e parenti, l’uomo ha iniziato a raccontare del presunto tradimento perpetrato dalla compagna. Ha infatti detto: “So quanto tu ne sia innamorata, sia dal punto di vista mentale che sessuale e so anche che prima di lui hai avuto una relazione con un noto industriale”.

Inoltre, si è poi rivolto a quelli che lo stavano ascoltando, con le seguenti parole: “Cari amici, non crediate che mi faccia piacere fare la figura del cornuto davanti a tutti voi, eppure Cristina è talmente in gamba nel raccontare le sue verità, che non potevo lasciare solo a lei la narrazione del motivo per cui io stasera termino la mia convivenza con lei“. Infine, ha invitato la sua compagna ad andare a Mykonos, così come in Vietnam, visto che era ormai tutto pagato.