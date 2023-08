Eva Grimaldi, la tragedia è gigante: “Grande donna.. Buon viaggio” | Si è spenta per sempre

Ennesimo tragico avvenimento inaspettato in questa torrida estate: un lutto che non si può superare, per sempre nel cuore delle italiane.

Il mondo dello spettacolo è in lutto per un evento tremendo avvenuto proprio in questi giorni: tutti sono rimasti sconvolti e sono costretti a dire addio a una gigante della performance italiana.

Non se ne può più di piangere i migliori e le migliori, che in questi anni sono venuti a mancare uno dopo l’altro: soprattutto l’improvvisa morte è davvero un fatto difficile da digerire.

Un colpo durissimo per l’arte come forma di intrattenimento e di riflessione, molte persone si sono già espresse con doloroso cordoglio, a essere profondamente coinvolta la nota attrice Eva Grimaldi.

Le condoglianze giungono da tutte le parti, alcune anche inaspettate, per ricordare una persona che ha fatto tanto per l’evoluzione della cultura nel paese.

Un ultimo saluto

Stiamo parlando della scomparsa di Carmen Pignataro, celebre organizzatrice teatrale e direttrice artistica del festival I solisti del teatro. Pignataro si era schierata in più occasioni al fianco della comunità LGBT+, per la quale aveva combattuto molto. Si era occupata per anni del Teatro La Maddalena a Roma, città dove ha vissuto giungendovi dal suo luogo natale: Cosenza.

Curò, tra le altre cose, la Rassegna del Cinema Donna e L’altra metà della scena, dimostrando anche il suo impegno nella lotta per la parità di genere e contro un trattamento diseguale di uomini e donne in campo artistico – spesso queste ultime sono oggetto di una minore attenzione. Tra le persone che si sono espresse con un suo ricordo, c’è anche la nota attrice Eva Grimaldi.

Il commiato di Eva

“Ciao Carmen, grande Donna…grande Donna di teatro, che ha vissuto il teatro come senso di VITA!”, ha scritto Eva Grimaldi nella didascalia per salutare Carmen, “Buon viaggio”, conclude, inserendo anche un cuore spezzato.

Eva Grimaldi sembra avere una enorme stima per questa donna di teatro, probabilmente ha apprezzato in modo particolare anche il suo impegno per la comunità LGBT+, oltre al suo talento, alla sua competenza, capacità e genialità. Di certo una donna fuori dalle righe, una di quelle persone che arricchiscono il mondo ed elevano un ambiente come quello del teatro a un livello ancora superiore grazie al suo contributo eccezionale, non ordinario, completo.