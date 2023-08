Francesca Fialdini, quanto dolore: “È stata annunciata la morte…” | L’ultimo messaggio da pelle d’oca

La conduttrice Francesca Fialdini compie il raggelante annuncio sui social: la dipartita improvvisa le ha spezzato il cuore.

La rodata conduttrice Rai Francesca Fialdini risulta uno dei volti più affidabili e simpatici della pubblica emittente, tanto che i vertici di Viale Mazzini le hanno garantito una certa autonomia all’interno dei suoi format.

La giornalista toscana vanta inoltre un temperamento morbido ed equilibrato, e tale eventualità la rende l’interlocutrice perfetta anche nei contesti più delicati.

Per tale ragione, probabilmente, Francesca Fialdini ha saputo costruire un programma delicato quanto pungente nel 2020: si tratta della docu-serie televisiva “Fame d’amore“, spazio in cui la conduttrice analizza le vicende ed il vissuto di chi ha affrontato debilitanti disturbi alimentari, dall’anoressia, alla bulimia, passando anche per il binge-eating.

Negli ultimi giorni un caso in particolare ha creato scalpore in tutto il mondo: si tratta della controversa morte dell’influencer di origini russe Zhanna Samsonova, in arte Zhanna D’art. Francesca Fialdini ha sfruttato i propri canali social per sensibilizzare i followers in merito al suo doloroso caso, e ha compiuto un appello su Instagram, invocando un freno ai meccanismi sensazionalistici della stampa.

Zhanna Samsonova è deceduta all’età di 39 anni all’interno del suo appartamento in Malesia, e le circostanze della sua morte hanno impattato pesantemente sull’opinione pubblica mondiale.

Merito anche dei titoloni riservati dai media alla sua dipartita: l’influencer seguiva da tempo un regime alimentare vegano assai serrato, che prevedeva il consumo di frutta e verdura crude (specialmente durian e jackfruit), nonché germogli e semi di girasole. Nonostante la sua evidente magrezza, Zhanna ha continuato a promuovere il suo stile di vita sui social, inneggiando ai benefici della dieta vegana, ma seminando al contempo preoccupazione in amici e familiari. Un conoscente ha riferito a posteriori: “Qualche mese fa, in Sri Lanka, sembrava già esausta, con le gambe e i linfonodi gonfi. L’hanno mandata a casa a farsi curare, tuttavia è scappata di nuovo. Quando l’ho vista a Phuket, sono rimasto inorridito“. In effetti, Zhanna sarebbe di lì a breve morta per cause ancora da accertare, anche se si sospetta che derivino dal grave stato di denutrizione. Francesca Fialdini ha lanciato l’allarme su Instagram: quella che è stata etichettata come “dieta vegana”, in realtà assume i contorni di un caso estremo di ortoressia, e la ricerca di click da parte di alcune testate potrebbe indurre altre giovani a perseguire abitudini alimentari deleterie. Molti giornali, infatti, hanno calcato fin troppo la mano sulle forme esili e gracili di Zhanna, e tale dettaglio potrebbe fungere da incentivo per un dimagrimento drastico, specie nelle utenti più giovani e suggestionabili.

La conduttrice ha dedicato una riflessione sui social alla vicenda di Zhanna Samsonova: “Cara Zhanna, quanto male ti hanno fatti i like che hai ricevuto!“.

Francesca Fialdini ha poi rilevato amaramente: “I titoli con cui è stata annunciata la morte parlano di un’influencer vegana, e della sua dieta estrema. (…) Cosa vi costa scrivere che questo è un caso di ortoressia grave, dove esiste una forma di controllo radicale sul cibo e di ossessione assoluta per la propria immagine alimentata da una gravissima dispercezione?“.