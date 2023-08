Fiorella Mannoia, l’ultimo saluto è arrivato: “Mi dispiace andare via…” | Purtroppo è finita

Duro stop per Fiorella Mannoia: la cantante costretta a un ultimo saluto davvero troppo presto, tutti sono dispiaciuti.

L’icona della musica Fiorella Mannoia è stata in tour in posti davvero lontani per portare la musica italiana ovunque nel mondo. Infatti, la cantante ha numerosi estimatori in giro per il globo.

Fiorella, nel tempo, è diventata anche un personaggio televisivo di rilievo, oltre che artistico, conducendo un suo programma in seconda serata.

Con la dolcezza e la sicurezza che la contraddistinguono ha conquistato moltissime persone, riuscendo a convincere anche le generazioni più giovani. Le sue partecipazioni al Festival di Sanremo sono memorabili, così come le sue performance durante i concerti. Fiorella è sempre stata un forte sostenitrice di alcune cause, come l’eliminazione delle disuguaglianze e la lotta contro la violenza sulle donne.

Sfortunatamente, Fiorella sembra, proprio in questi giorni, essere giunta al capolinea: ci sono diversi materiali che lo testimonierebbero.

Una fine per Fiorella

Come molte persone fortunate in questa estate torrida, anche Fiorella ha potuto fare un bellissimo viaggio in una località balneare. In realtà, Fiorella è ancora in tour, ma è probabile che possa aver avuto il lusso, tra una performance e l’altra, di concedersi qualche bagno al mare o aperitivo al tramonto.

La troviamo su Instagram, in un video, mentre mangia un arancino – con la ho, “ho chiesto”, dice Fiorella – rammaricata di dover lasciare questa isola meravigliosa fatta di cultura, divertimento, mare e arte.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Fiorella Mannoia (@fiorellamannoia)

Fiorella in versione siciliana

Fiorella, con degli stilosissimi occhiali da sole, parla all’obiettivo spiegando di stare mangiando il suo ultimo arancino siciliano, ringraziando i siciliani del calore e dell’accoglienza che le hanno riservato. “Mi dispiace andar via” afferma la cantante “Viva la Sicilia!”, dice più avanti.

“Amo la Sicilia”, scrive invece nella didascalia, “Grazie per l’affetto che mi avete regalato in questi 3 concerti! Non potevo non approfittare assaggiando queste due prelibatezze”, scrive, “adesso sì che posso andare, grazie amici siciliani”, conclude così la didascalia, inserendo tre cuoricini diretti agli abitanti dell’isola. La classe di Fiorella è davvero indimenticabile, anche mentre gusta un arancino: lascia la Sicilia portando con sé dei ricordi meravigliosi e riprendendo la vita quotidiana, un po’ come tutti noi in questi giorni o all’inizio di settembre. I ritorni son sempre duri, ma, come si suol dire, una fine segna spesso un nuovo inizio.