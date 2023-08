Dramma Miguel Bosé, purtroppo è tutto vero | Non c’è stato niente da fare

Non c’è stato niente da fare per contrastare questo evento drammatico. Purtroppo è tutto vero. Il dramma che ha colpito Miguel Bosé

Miguel Bosè è un artista molto apprezzato in tutto il mondo che ha anche una discendenza illustra. È infatti il figlio della straordinaria attrice italiana Lucia Bosé, avuta insieme al torero spagnolo Miguel Gonzalez Lucas.

La sua carriera è estremamente longeva e infatti va avanti da oltre quarant’anni, costellata da canzoni di successo e interpretazioni cinematografiche.

Inoltre, come tutti i grandi artisti si è anche impegnato tantissimo a livello sociale, sposando delle cause molto importanti e battendosi per queste.

Nel corso degli ultimi giorni Miguel Bosé è stato colpito da un evento molto drammatico che ha distrutto la quiete in casa sua. Infatti, c’è un’atmosfera di grande paura e terrore.

Dramma per Miguel Bosé: non c’è stato niente da fare

Gustavo Adolfo Infante sul suo canale YouTube ha raccontato di un evento drammatico accaduto a Miguel Bosé. Infatti, la vita dell’artista è stata colpita da una rapina di natura violenta, accaduta nella sua casa a Città del Messico. Il fatto è accaduto lo scorso venerdì alle 20 sul far della sera. Un gruppo composto da otto individui, con volti celati da cappucci e armati di pericolose armi da fuoco, ha fatto irruzione nell’elegante residenza dell’artista.

Il dettaglio di questo evento disarmante è emerso attraverso le parole di Infante, il quale ha rivelato che Miguel Bosé si trovava seduto a godersi una tazza di tè in compagnia di suo figlio Tadeo. Il brusco ingresso dei rapinatori ha strappato via ogni sensazione di sicurezza, quando uno di loro ha puntato spietatamente una pistola alla tempia dell’artista, facendolo sprofondare nel terrore. Durante la rapina, Bosé è stato costretto a vivere l’inferno, fatto prigioniero in casa sua con i figli e degli operai.

Ecco cos’è stato portato via

Secondo quanto ha raccontato Infante, i ladri hanno messo le mani su delle importanti somme di denaro contante, una marea di gioielli e vari oggetti di valore che appartengono all’artista. Fortunatamente, nessuna delle costose opere di Bosè è stata portata via.

Inoltre, per scappare via i malfattori hanno utilizzato una delle auto dello stesso cantante. Fortunatamente nessuno di loro ha avuto dei danni fisici, a parte la paura e il trauma psicologico. Questo non è da sottovalutare visto che gli è stata addirittura puntata una pistola alla testa.