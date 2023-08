Flavio Briatore, com’è diventata sua figlia Leni? Oggi è una donna | Più bella della madre

Una bellezza da mozzare il fiato: la storia di Leni Klum, la figlia mai riconosciuta di Briatore; che però compare nelle foto con papà…

La vita e le avventure di Flavio Briatore sono note a tutti: la sua posizione di figura pubblica ha spesso fatto sì che le sue scorribande, soprattutto amorose, finissero sui giornali.

A sconvolgere il pubblico oggi però è l’apparizione, in una fotografia postata sul suo profilo Instagram, di una persona che per molto tempo non ha fatto parte della sua vita.

Pare infatti che l’imprenditore abbia portato in vacanza con sé i suoi figli: Nathan Falco, nato dalla relazione con Elisabetta Gregoracci, e Leni Olumi Klum, per molti un nome e un volto sconosciuto.

La comparsa della bellissima giovane nella foto del padre ha dato subito via alle chiacchiere, dato che per molto tempo Briatore non ne ha riconosciuto l’esistenza…

La storia di una figlia che non ha mai riconosciuto

Affinché Flavio Briatore possa riconoscere la paternità della figlia, infatti, passeranno ben 14 anni dalla sua nascita. Leni, il cui secondo nome Olumi le è stato dato dal padre adottivo, il cantante britannico Seal, è nata nel 2004 dalla relazione tra Briatore e la supermodella tedesca Heidi Klum. È stata proprio Heidi Klum, con l’aiuto del compagno sposato nel 2005, a crescere la ragazza.

Sono in molti a chiedersi perché Flavio Briatore abbia impiegato tanto tempo a riconoscere la paternità della figlia, ma lui lo ha chiarito molto tempo fa: fu una decisione dettata dalla separazione da Heidi e dalla distanza fisica, dato che la modella vive a Los Angeles. Briatore ha spiegato che ritiene che Seal, con cui ha un buon rapporto, sia il vero padre di Leni, avendola cresciuta; pur amandola tantissimo, non era suo desiderio separarla dalla sua famiglia.

Un volto da angelo: chi è oggi Leni Olumi Klum

Oggi, a sette anni di distanza dal loro ricongiungimento, Briatore e la figlia passano molto tempo assieme, distanza e lavoro permettendo: “Con lei non ho il rapporto ‘giorno per giorno’ che ho con Falco, questo è logico. Ma non significa che la amo di meno.” ha dichiarato l’imprenditore.

Nonostante i complicati trascorsi oggi Leni Olumi è una donna con una carriera affermata: ha infatti seguito le orme di sua madre entrando a far parte del mondo della moda come modella e indossatrice; il suo debutto in passerella è avvenuto nel 2o21, con la collezione “About You”, ed è persino comparsa assieme alla madre sulla copertina di Vogue.