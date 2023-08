Gianluca Vacchi, avete idea del suo patrimonio? Le cifre sono vertiginose

Imprenditore e personaggio social, Gianluca Vacchi è ritenuto uno degli uomini più ricchi: avete idea di quale sia il suo patrimonio?

Imprenditore popolarissimo sui social dove vanta milioni di follower, dj a Ibiza, autore di un libro e protagonista di un film autobiografico, Gianluca Vacchi è uno dei personaggi più noti degli ultimi anni.

Nato a Bologna nel 1967, figlio del fondatore dell’IMA, ha raggiunto la notorietà grazie ad una serie di video e foto condivise sui social dove ostentava tutta la sua ricchezza.

Considerato uno degli uomini più ricchi, Vacchi ha un patrimonio che ammonta a moltissimi zeri: ecco quali sarebbero tutti i suoi guadagni.

Gianluca Vacchi, il suo patrimonio a più zeri

Laureato in economia e commercio, Gianluca Vacchi ha lavorato fino all’età di 29 anni per l’azienda di famiglia, l’IMA, che si occupa di progettazione e produzione di macchine automatiche per la realizzazione e il confezionamento di cosmetici, di farmaci e di prodotti alimentari. Ha acquistato partecipazioni in diversi gruppi, tra cui Eurotech, e alcuni marchi nel campo della moda, come Toy Watch, prima di dar vita a un proprio brand, con le sue iniziali (GV). Al 2016 Vacchi possiede il 30% di IMA, azienda che fattura un miliardo e 100 milioni di euro ed è quotata in Borsa, e ricopre l’incarico di consigliere nel cda, oltre ad essere amministratore unico della First Investments spa, da cui percepisce un compenso annuale di 600mila euro.

Stando a quanto riportato da trend-online.com, il patrimonio di Gianluca Vacchi ammonterebbe a cifre da capogiro. Si parlerebbe di 70mila euro all’anno per lui a cui andrebbero ad unirsi i guadagni dell’azienda di famiglia di cui possiede alcune percentuali e che, secondo la Borsa di Milano, è quotata per 3 miliardi di euro. Vista la sua grande popolarità in rete, inoltre, pare che Vacchi chieda 35 mila auro per le serate di cui è ospite.

Il conto in banca di Gianluca Vacchi

Stando alle stime riportate, dunque, il patrimonio di Gianluca Vacchi si aggirerebbe intorno ai 5 milioni di euro. L’imprenditore, inoltre, vanta numerosissime proprietà tra immobili e macchine di lusso.

Vacchi, infatti, pare possegga una Rolls Royce, una Mercedes, una Ferrari, una Lamborghini e una McLaren, uno yatch di 22 metri e diverse proprietà immobiliari tra Bologna, Miami e la Sardegna. Lui, riguardo il patrimonio in suo possesso, non ha mai proferito parola lasciando intendere, tuttavia, che il suo conto in banca sia tutt’altro che povero.