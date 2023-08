Fabrizio Corona parla delle nozze con lui: “Sta diventando reato” | Sfogo durissimo

Fabrizio Corona torna sulla cresta dell’onda con alcune dichiarazioni shock: l’ex re de paparazzi vuota finalmente il sacco.

L’inquieto Fabrizio Corona continua a tener banco anche dopo molti anni di popolarità – e regolari tonfi mediatici – ininterrotta.

L’ex paparazzo per antonomasia ha attraversato parecchie controversie legali, alcune legate alla sua professione, altre invece alle vicissitudini amorose che hanno caratterizzato la sua turbolenta vita sentimentale.

Reduce da un inflazionato divorzio dalla supermodella Nina Moric, da cui ha avuto il figlio Carlos, Fabrizio Corona ha collezionato flirt assolutamente prestigiosi, da Belen Rodriguez a Sophie Codegoni, passando anche per l’ex di Luigi Berlusconi Ginevra Rossini , fino all’attuale fidanzata, la modella 23enne Sara Barbieri.

Negli ultimi giorni l’imprenditore catanese è finito al centro di un gossip infuocato, che lo vedrebbe ad un passo dall’altare con una personalità di spicco del mondo dello spettacolo italiano… Di chi si tratta?

Fabrizio Corona pronto a convolare a nozze?

Fabrizio Corona non ha mai covato pregiudizi sulla propria o altrui sessualità, ed ha ammesso di aver sperimentato in passato le sfumature più eterogenee della sfera erotica.

In particolare, oltre alla storica amicizia con l’agente Lele Mora, l’imprenditore non ha mai negato il suo rapporto di complicità con il chirurgo delle star Giacomo Urtis. Durante la sua permanenza nella casa del “GF Vip”, il professionista del ritocchino aveva ammesso di aver avuto una relazione con un personaggio di spicco del jet-set, e molti spettatori hanno immediatamente ravvisato nelle sue parole un riferimento velato a Fabrizio Corona. Quest’ultimo ha prontamente confermato i rumors, e rivelato al comico Peppe Iodice: “Di serio non c’è stato nulla. Un assaggio? Io gli assaggi li ho dati a chiunque in passato. Sai che sono sempre stato trasgressivo, da questo punto di vista…“. Negli ultimi giorni, però, la rete ha rimbalzato la notizia che i due stiano per convolare improvvisamente a nozze… Qual è la verità?

Fabrizio Corona rompe finalmente il silenzio

Divertito dalla recenti illazioni del web, Fabrizio Corona ha commentato con ironia: “Sì, ok, però adesso vorremmo la copertina di Vanity Fair ed il post augurale di qualche direttore creativo che passa le vacanze nei trulli facendo finta di essere povero“.

“Poi” – ha concluso – “Vorremmo che le nozze fossero celebrate a Milano da Sala, con la Schlein che suona ‘Zombie’. Per oggi ci accontentiamo di ridere, cosa che di questi tempi sta diventando un reato“.