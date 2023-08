Mediaset sconvolta, incidente mortale nella prima mattinata | Inutile la corsa in ospedale

Un evento assai tragico scuote tutta la Rete: inaspettato l’accaduto, ma nessuno ha potuto far nulla per lui, i fan sono sconvolti.

In un giorno che sembra come tanti altri avviene un fatto che scuote tutto il mondo dello spettacolo – e non solo. La scomparsa di un uomo di talento che ha allietato numerose delle nostre serate.

Durante il relax post lavoro, quando non si ha molta voglia di avere il cervello impegnato in astrusi ragionamenti, c’era lui a risollevare l’umore e a far godere telespettatori e telespettatrici di un momento leggero ma mai banale.

Tutto è cambiato un mattino, quando alla stazione di Montesano Salentino, un noto personaggio è stato travolto da un treno.

Sfortunatamente l’impatto si è rivelato fatale anche una volta constatate le sue condizioni fisiche.

L’addio di Mediaset

Stiamo parlando della scomparsa tragica di Antonio Bitonti, anche conosciuto come “Uccio Show”. Aveva 72 anni, ed è stato travolto da un treno nel Basso Salento. Era conosciuto ai più per la sua partecipazione al programma televisivo pre-serale Avanti un altro, ma non solo.

Infatti Bitonti aveva consolidato il suo successo da attore di teatro, cabarettista, ballerino e mimo partecipando a programmi come La Corrida, condotto da Gerry Sbcotti, Italia’s Got Talent, ed era stato anche ospite nel programma storico di Maria De Filippi C’è Posta per te.

La storia di Antonio Bitonti, “Uccio Show”

Non sono del tutto chiare le circostanze della scomparsa di quest’uomo della televisione, versato nelle arti dell’intrattenimento. Sappiamo, però, che gli operatori del 118 hanno rinvenuto il corpo e provato a rianimarlo, sfortunatamente senza avere successo. Seguito a questo anche gli interventi congiunti di vigili del fuoco e forze dell’ordine.

Sembrerebbe, inoltre, che Antonio Bitonti fosse ammalato da tempo, e che il gesto potrebbe essere necessario come ultima soluzione alla sua stanchezza per la vita. Questo ancora non è stato chiarito e chissà se lo sapremo mai: certo è che un gesto estremo del genere potrebbe aver lasciato qualche indizio. La sua zona di provenienza, proprio il Basso Salento, aveva imparato ad amarlo, facendosi conquistare dalla sua simpatia, e ad apprezzare la sua energia contagiosa. L’area in cui è avvenuto il fatto è al momento oggetto di sequestro, e le indagini sono in corso per comprendere nello specifico cosa è accaduto.