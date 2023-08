Cinema e tv in lacrime: la malattia non ha lasciato scampo | Purtroppo non è più tra noi

Gravissima perdita per il mondo dell’intrattenimento televisivo e cinematografico: brutto colpo per i suoi fan, che non se lo aspettavano.

Pochi giorni fa il mondo dello spettacolo statunitense ha perso un grande attore che ha interpretato un ruolo in una delle serie televisive più seguite di sempre.

Stiamo parlando della serie tv This Is Us, che ha avuto un successo incredibile, al punto tale da essere stata girata in più paesi – tenendo intatta la storia di riferimento ma adattando il tutto al paese di realizzazione.

A lasciarci è proprio Ron Cephas Jones, un attore che ha recitato in diverse serie come, ad esempio, Luke Cage, Mr Robot, Law&Order, Better Things e molte altre più o meno famose.

Ricordato, però, soprattutto per This Is Us, in cui Ron Cephas Jones interpretava la parte del padre biologico di uno dei protagonisti, nello specifico Randall Pearson.

Addio Ron Cephas Jones

Il mondo dello spettacolo si è espresso con parole meravigliose in merito all’attore scomparso a soli 66 anni. La famiglia ha dichiarato che Ron era malato da tempo, nello specifico era affetto da una malattia polmonare.

In This Is Us, Cephas Jones interpretò il personaggio di William Hill, che riusciva a ricongiungersi con il figlio biologico, adottato da un’altra famiglia.

Ron Cephas Jones – metropolinotizie.it

Il ruolo in This Is Us

This Is Us è fondamentalmente la storia di una famiglia, certo una famiglia parecchio particolare e fuori dagli schemi. La serie si serve di flashback e sguardi verso il futuro per rendere più chiaro il presente, e gli intrecci si disvelano man mano che la visione delle puntate prosegue. La famiglia protagonista è la famiglia Pearson, che, per una serie di eventi e coincidenze, ha due gemelli e adotta un terzo bambino nato nello stesso giorno degli altri due, ovvero Randall.

I fantasmi dei tre “gemelli”, i loro problemi, le loro ansie, vicissitudini, relazioni amorose, successi lavorativi, la loro psicologia…tutto viene rappresentato nella serie tv. L’innesco del cambiamento per Randall è proprio il ritrovamento di suo padre, quello biologico, William Hill. Di certo è una grande fortuna che Ron Cephas Jones abbia interpretato questo ruolo, permettendo al grande pubblico di apprezzare il suo lavoro e la sua maestria in un prodotto che ha avuto grande distribuzione e un successo mai visto.